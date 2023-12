Erredue SpA est une société basée en Italie qui fabrique des équipements qui génèrent/produisent des gaz (en particulier de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène) disponibles pour les clients et directement accessibles sur tous les sites nécessaires. La société produit, vend et loue directement des équipements de traitement des gaz, en prenant en charge directement toutes les étapes de la production : recherche, conception, construction et activités après-vente. Les générateurs produits sont utilisés dans de nombreux secteurs, tels que la métallurgie, l'ingénierie, l'alimentation, la pharmacie, la marine, l'énergie, etc. En outre, nos générateurs sont principalement utilisés dans les processus industriels pour compléter ou remplacer l'approvisionnement direct en gaz. La société fournit à ses clients des générateurs d'hydrogène et d'azote pour les laboratoires, ainsi que des générateurs, des mélangeurs et des purificateurs de gaz conçus pour améliorer la production des clients dans les secteurs industriels. La société dispose d'un réseau mondial de vente et de service.

Secteur Machines et équipements industriels