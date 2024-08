Erste Group Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires autrichiens. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque de détail (45,1%) ; - banque d'affaires (26,7%) ; - banque de financement, d'investissement et de marché (5,4%) ; - autres (22,8%). A fin 2023, le groupe gère 232,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 200,3 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 948 agences implantées en Autriche (766), en République Tchèque (366), en Roumanie (322), en Slovaquie (178), en Croatie (131), en Hongrie (98) et en Serbie (87). La répartition géographique du PNB est la suivante : Autriche (51,4%), Europe centrale et Europe de l'Est (46,1%) et autres (2,5%).