ERYTECH :, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mardi 15 septembre

Données financières EUR USD CA 2020 3,75 M 4,46 M - Résultat net 2020 -55,7 M -66,2 M - Tréso. nette 2020 14,5 M 17,2 M - PER 2020 -1,84x Rendement 2020 - Capitalisation 94,2 M 112 M - VE / CA 2020 21,3x VE / CA 2021 31,6x Nbr Employés 217 Flottant 99,4% Tendances analyse technique ERYTECH PHARMA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 22,27 € Dernier Cours de Cloture 5,15 € Ecart / Objectif Haut 397% Ecart / Objectif Moyen 332% Ecart / Objectif Bas 288% Dirigeants Nom Titre Gil Beyen Chief Executive Officer & Director Jean-Paul Kress Chairman Eric Soyer Chief Operating & Financial Officer Iman El-Hariry Chief Medical Officer Philippe Archinard Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ERYTECH PHARMA -23.13% 112 GILEAD SCIENCES, INC. 2.09% 83 172 VERTEX PHARMACEUTICALS 20.94% 68 972 REGENERON PHARMACEUTICALS 50.26% 59 371 WUXI APPTEC CO., LTD. 48.33% 33 955 GENMAB A/S 53.56% 23 707