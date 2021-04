Erytech : l'étude de phase 1 fait un pas en avant

Erytech était bien orienté en Bourse lundi après avoir annoncé la fin du recrutement d'une première cohorte de son étude de Phase 1 sur le traitement de première ligne du cancer du pancréas.



L'étude - qui vise à évaluer la sécurité d'eryaspase, son produit phare associé à une chimiothérapie - est menée par le Dr. Marcus Noel, professeur de médecine à l'université de Georgetown, Washington.



L'essai doit recruter environ 18 patients n'ayant reçu aucune chimiothérapie préalable pour le traitement d'un cancer du pancréas localement avancé ou métastatique.



L'étude a démarré à la fin de l'année dernière et la première cohorte de trois patients est désormais recrutée, souligne Erytech.



A ce stade, aucune toxicité n'a été rapportée et l'activité clinique s'est montrée encourageante chez les premiers patients, avec des réponses partielles obtenues chez deux patients sur trois, ajoute la société biopharmaceutique.



Pour mémoire, Erytech développe des thérapies qui 'encapsulent' des médicaments dans les globules rouges. Son pitre progresse actuellement de 1,5% sur Euronext Paris.



