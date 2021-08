ERYTECH Pharma S A : Hosting Key Opinion Leader Webinar on Eryaspase in Pancreatic Cancer

Manuel Hidalgo (M.D., Ph.D.), est actuellement chef de la division d'hématologie et d'oncologie médicale à l'hôpital Weill Cornell Medicine/NewYork-Presbyterian. Le Dr Hidalgo a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Navarre à Pampelune, Espagne, en 1992, et son doctorat à l'Université autonome de Madrid en 1997. Il a suivi une formation en médecine et en oncologie médicale à l'hôpital "12 de Octubre" de Madrid et au Health Science Center de l'Université du Texas à San Antonio. Il a également bénéficié d'une bourse de recherche dans le cadre d'un programme de développement de médicaments anticancéreux à l'Institute of Drug Development de San Antonio. Avant d'occuper ce poste, il a été professeur adjoint de médecine à la division d'hématologie et d'oncologie de l'University of Texas Health Science Center à San Antonio. En 2001, le Dr Hidalgo a rejoint l'université Johns Hopkins pour occuper le poste de directeur du programme d'oncologie gastro-intestinale au Kimmel Comprehensive Cancer Center, où il était également professeur associé d'oncologie. Le Dr Hidalgo est devenu directeur du programme de recherche clinique du Spanish National Cancer Center en 2009 et vice-directeur de la recherche translationnelle en 2011. En 2015, il est devenu chef de la division d'hématologie et d'oncologie ainsi que directeur du Rosenberg Clinical Cancer Center au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston. Le Dr Hidalgo a également occupé le poste de professeur de médecine Theodore W. et Evelyn G. Berenson à la Harvard Medical School. Ses recherches ont principalement porté sur le développement de nouveaux médicaments contre le cancer du pancréas. Son

Le Dr Hidalgo évoquera le principal produit candidat d'ERYTECH, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, à l'occasion de l'essai en cours de phase 3 TRYbeCA-1 dont le recrutement, avec 512 patients atteints de cancer du pancréas métastatique de deuxième ligne dans environ 90 sites cliniques en Europe et aux États-Unis, est achevé. Les résultats finaux de l'essai TRYbeCA-1 sont attendus au T4 2021. En outre, le Dr Hidalgo abordera la question du besoin médical et des options thérapeutiques pour le traitement du cancer du pancréas de deuxième ligne, et exposera ses espoirs et ses attentes concernant les données qui seront publiées au T4 2021.

Cambridge, MA (Etats-Unis) et Lyon (France), le 24 août 2021 - ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui l'organisation d'un webinaire avec des leaders d'opinion sur son principal produit candidat, eryaspase, constitué de L-asparaginaseencapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, le mercredi 1er septembre 2021 à 16h00, heure de Paris (10:00am ET). Ce webinaire inclura une présentation réalisée par les leaders d'opinion et Investigateurs Principaux des études TRYbeCA-1et rESPECT, respectivement le Dr Manuel Hidalgo Medina (M.D., Ph.D.), Weill Cornell (Medicine/NewYork-PresbyterianHospital) et le Dr Marcus Noel (M.D., Georgetown University).

groupe de travail a popularisé l'utilisation des modèles de souris Avatar pour la recherche sur le cancer et a récemment contribué au développement et à l'approbation par la Federal Drug Administration (FDA) du nab- paclitaxel pour le traitement du cancer du pancréas. Les recherches actuelles du Dr Hidalgo portent sur les stratégies de médecine personnalisée et d'immunothérapie dans le cancer du pancréas. Le Dr Hidalgo siège également au Conseil d'administration de Bristol Myers Squibb (BMS).

Marcus S. Noel (M.D.) est un oncologue médical spécialisé dans le traitement des cancers gastro-intestinaux. Il est professeur associé de médecine et codirecteur du bureau de gestion de la recherche clinique au Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center, deux fonctions qu'il exerce au sein de la division d'hématologie et d'oncologie du département de médecine. Ses efforts de recherche portent sur le développement de nouveaux médicaments pour le cancer du pancréas. Il a obtenu une licence universitaire en biologie de la Case Western Reserve University et a obtenu un diplôme en médecine de la Rutgers Medical School, anciennement Robert Wood Johnson Medical School. Le Dr Noel a effectué son stage post-doctoral en médecine interne et a bénéficié d'une bourse de recherche en oncologie médicale au centre médical de l'université de Rochester en 2013. Il était récemment professeur adjoint de médecine au Wilmot Cancer Institute de Rochester (New York).

À propos d'ERYTECH et eryaspase

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.

Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, dont le recrutement est totalement terminé et dont les résultats finaux sont attendus pour le quatrième trimestre 2021, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase 2 parrainée par des chercheurs sur la leucémie aiguë lymphoblastique a été récemment finalisée dans les pays nordiques d'Europe et une étude de phase 1 dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas est en cours.

Eryaspase a reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement du cancer du pancréas avancé et pour le traitement des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) qui ont développé des réactions d'hypersensibilité à l'asparaginase pégylée dérivée d'E. coli (PEG-ASNase). La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont accordé à eryaspase le statut de médicament orphelin pour le traitement du cancer du pancréas et de la LAL.

ERYTECH produit ses candidats médicaments pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF

Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF récemment ouvert dans le New Jersey aux États-Unis. Eryaspase n'est approuvé dans aucun pays.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché

réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.