ERYTECH Pharma S A : bondit après des résultats positifs d'un essai de phase 2

Erytech bondit de plus de 27% à 1,94 euros après avoir annoncé la publication des résultats positifs de l’essai de phase 2 évaluant eryaspase dans la LAL hypersensible au British Journal of Haematology. L’étude confirme eryaspase (GRASPA) comme option thérapeutique intéressante pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ayant développé une hypersensibilité à l’asparaginase pegylée. Aussi, la biotech française poursuit son dialogue continu avec la FDA des États-Unis concernant une éventuelle approbation réglementaire dans cette indication.



La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) est un cancer du sang et de la moelle osseuse. C'est le cancer pédiatrique le plus fréquent aux États-Unis et en Europe.



Plus de 13 000 cas sont diagnostiqués chaque année, principalement chez des patients de moins de 20 ans. L'asparaginase est incluse depuis plusieurs années dans les protocoles de traitement de la LAL, mais une hypersensibilité lui est associée qui limite son utilisation chez près de 30 % des patients.



L'interruption des traitements à l'asparaginase induit un taux de survie sans récidive de LAL plus court, soulignant le besoin d'options supplémentaires pour que ces patients puissent recevoir un traitement à l'asparaginase.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.