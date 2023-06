ERYTECH Pharma S.A. est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH Pharma S.A. développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits. eryaspase, produit phare de la société, est en cours d'étude clinique de Phase III dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase II dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase II parrainée par des chercheurs sur la leucémie lymphoblastique aiguë est en cours dans les pays nordiques d'Europe.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale