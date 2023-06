Erytech: Akkadian ne participera pas à l'AG de demain

Le fonds Akkadian Partners, actionnaire d'Erytech, annonce qu'il " n'entend pas participer à l'assemblée générale " convoquée demain 23 juin 2023 et appelée à voter sur la fusion absorption de Pherecydes par Erytech " tant que l'expertise judiciaire sur la parité de fusion n'aura pas été rendue " Il appelle les actionnaires d'Erytech à " exercer librement leur choix de ne pas participer à l'assemblée générale " pour " éviter une dilution massive de 50% de leur participation dans Erytech ".



Akkadian annonce cependant qu'il entend respecter le choix du Juge des Référés qui a nommé le 14 juin 2023 un expert judiciaire pour donner son avis sur la parité de fusion : il " apportera son concours à l'expertise judiciaire et se pliera aux conclusions de l'expert judiciaire ".



Le fonds activiste précise, en tant que de besoin, qu'elle ne cherche pas à " déstabiliser Erytech " ni à " désinformer le marché " mais bien au contraire à préserver la valeur d'Erytech et à éclairer le marché sur cette valeur, d'abord en invitant les actionnaires d'Erytech, arguments à l'appui, à rejeter une fusion destructrice de valeur et dilutive pour les actionnaires d'Erytech , puis en contestant judiciairement les opérations organisées par Erytech pour parvenir à ses fins.