Erytech Pharma : cède son site américain pour 44.5 M$

Erytech Pharma annonce aujourd'hui la vente de son site de production américain de Princeton à Catalent - une société de développement et de fabrication à façon (CDMO) présentée comme 'leader dans le domaine des thérapies innovantes' - pour 44,5 M$. L'ensemble du personnel, soit une quarantaine de salariés, devrait être repris par Catalent.



Le site de Princeton abrite une unité de fabrication de pointe d'environ 3000 m², conçue pour pouvoir répondre à des besoins et capacités de production de thérapies cellulaires variés.



Les parties concluront également un accord d'approvisionnement à long terme, en vertu duquel Catalent fabriquera le produit candidat principal d'ERYTECH, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis.



'Catalent mettra également à disposition son expertise en matière de fabrication de produits thérapeutiques innovants à un stade de développement avancé et à des fins commerciales, notamment en matière de caractérisation des produits, de production commerciale, d'inspections et d'approbations réglementaires', assure Erytech Pharma.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.