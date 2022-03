Erytech Pharma : trésorerie à près de 34 millions à fin 2021

Erytech Pharma annonce qu'au 31 décembre 2021, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 33,7 millions d'euros, contre 44,4 millions au 31 décembre 2020 et 38 millions d'euros en septembre 2021.



La société considère que sa position de trésorerie actuelle, sans tenir compte des recettes futures provenant d'éventuelles opportunités stratégiques, peut financer ses dépenses d'exploitation planifiées et ses programmes actuels jusqu'au troisième trimestre 2022.



Compte tenu du temps nécessaire à la préparation, à l'audit et à l'examen de comptes proforma avec les instances de régulation des marchés, Erytech reporte la publication de ses résultats financiers de l'exercice 2021 à une date ultérieure, en avril.



