Erytech : fusion avec Pherecydes pour former Phaxiam

Aujourd'hui à 07:13

Erytech et Pherecydes annoncent leur fusion et leur changement de nom pour devenir Phaxiam Therapeutics, société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies à base de bactériophages pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.



Basée à Lyon, où elle bénéficie de la présence d'un centre européen majeur pour les maladies infectieuses, la société s'appuiera sur la présence d'Erytech aux États-Unis pour accéder aux investisseurs américains et aux parties prenantes cliniques et réglementaires.



Phaxiam est cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les actionnaires d'Erytech ont approuvé un regroupement d'actions dans un rapport de 10 pour une, qui devrait être mis en oeuvre dans les mois à venir.



