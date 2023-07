ESAB Corporation est impliquée dans la fabrication et la technologie de contrôle des gaz. La société fournit à ses partenaires des équipements avancés, des consommables, des équipements de contrôle des gaz, de la robotique et des solutions numériques, qui facilitent le travail quotidien. Les produits de la société sont utilisés pour résoudre des problèmes dans une série d'industries, y compris la coupe, l'assemblage et le soudage automatisé. Ses produits sont commercialisés sous différentes marques, comme ESAB, qui propose une gamme complète de consommables de soudage, notamment des électrodes, des fils fourrés et solides, et des flux utilisant une gamme de matériaux spécialisés et autres, ainsi que des consommables de coupage, notamment des électrodes, des buses, des boucliers et des pointes. Les équipements d'ESAB vont des machines à souder portables aux grands systèmes automatisés de coupage et de soudage personnalisés. ESAB propose également une gamme de logiciels et de solutions numériques pour aider ses clients à augmenter leur productivité, à surveiller à distance leurs opérations de soudage et à numériser leur documentation.

Secteur Machines et équipements industriels