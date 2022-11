ESAB lance son premier poste à souder alimenté par batterie

L'entreprise a dévoilé le Renegade VOLT ™ 200i et plus d'une douzaine de nouveaux autres produits durant son tout premier événement virtuel, la SparkWeek

Aujourd'hui, ESAB, une société ESAB Corporation (NYSE: ESAB), et un chef de file mondial des équipements et consommables de soudage et de découpage, a dévoilé le poste à souder alimenté par batterie Renegade VOLT™ ES 200i Stick/TIG lors de la clôture de la SparkWeek, l'événement virtuel d'une semaine de la marque mettant à l'honneur de nouveaux produits de soudure et de fabrication, des solutions d'automation et robotiques, et un PPE qui façonne le secteur.

Développé conjointement avec Stanley Black & Decker et alimenté par quatre batteries DEWALT® FLEXVOLT® 12 Ah (ampère-heure), le Renegade VOLT constitue un jalon dans l'industrie de la soudure, alors qu'ESAB établit ainsi une nouvelle catégorie de produit. Pour la première fois, les soudeurs disposent d'un poste à souder qui fonctionne sur des batteries interchangeables et rechargeables pour outils électriques. Le VOLT est une option très facile à transporter pour des soudures hors réseau dans divers secteurs clés, comme la maintenance et la réparation, la construction, la construction navale, le rail, la production d'électricité, l'offshore et l'élevage et l'agriculture. Le produit sera disponible à l'achat au T1 2023.

"ESAB commercialise sans relâche de nouvelles idées depuis l'invention de la première électrode de soudage enrobée il y a plus d'un siècle. Avec le Renegade VOLT, nous avons pris le concept de la portabilité pour le booster", déclare Olivier Biebuyck, président, EMEA et produits mondiaux, ESAB Corporation. "Jusqu'à présent, les travaux de soudage ne pouvaient couvrir que ce que les équipements leur permettaient. Les soudeurs devaient transporter du matériel lourd, se prenaient les pieds dans les câbles, et ne savaient pas quelle alimentation ils allaient trouver une fois sur site. Il arrive même que des soudeurs consacrent plus de temps à l'installation qu'à la soudure elle-même. Aujourd'hui, ESAB élimine ces contraintes et ouvre une nouvelle ère, celle de la véritable liberté pour le soudeur. Pas de câble ni de matériel lourd, pas d'installation chronophage, pas de moteur, pas de carburant."

Le lancement du VOLT s'est déroulé dans le cadre d'une série de solutions nouvelles et repensées d'ESAB qui ont été dévoilées durant la SparkWeek. La société a réalisé plus de 15 annonces du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre via des présentations vidéo en direction sur ESAB.com/SparkWeek. La page des événements comporte des informations relatives à ces nouveaux produits et partenariats, y compris des spécifications clés et des informations sur la disponibilité:

Ruffian 150 , le tout nouveau poste à souder à moteur d'ESAB

, le tout nouveau poste à souder à moteur d'ESAB Rogue EM et Rogue EMP , les machines MIG et multiprocessus

, les machines MIG et multiprocessus Rustler , une nouvelle gamme ESAB de machines MIG compactes

, une nouvelle gamme ESAB de machines MIG compactes Renegade 1 Ph DC , une machine puissante et légère désormais en monophasé

, une machine puissante et légère désormais en monophasé Système Warrior EDGE CX avec RobustFeed Edge CX et torche Exeor , une gamme de produits de prochaine génération d'alimentation, chargeur et torche de MIG à impulsion

, une gamme de produits de prochaine génération d'alimentation, chargeur et torche de MIG à impulsion Sentinel A60 , la prochaine version de casque de soudure automatique d'ESAB

, la prochaine version de casque de soudure automatique d'ESAB Swarm A10, A20, et A30 , gamme de casques de soudure abordables et performants

, gamme de casques de soudure abordables et performants Vision T6 , contrôleur de machine de découpe CNC facile à utiliser

, contrôleur de machine de découpe CNC facile à utiliser Marathon Pac Ultra , un nouveau tambour de fil de soudure en vrac de 1 100 lb

, un nouveau tambour de fil de soudure en vrac de 1 100 lb Cutmaster 30+ , un découpeur plasma manuel de prochaine génération donnant la priorité à la puissance et la portabilité

, un découpeur plasma manuel de prochaine génération donnant la priorité à la puissance et la portabilité Thermal Dynamics Automation UC Series , un système à plasma mécanisé de haute précision

, un système à plasma mécanisé de haute précision Victor Edge 2.0 Phase IV et HRF2400, régulateur de gaz et régulateur/débitmètre

régulateur de gaz et régulateur/débitmètre Versotrac Cadet , une machine de soudage à l'arc submergé compacte, efficiente et facile à utiliser

, une machine de soudage à l'arc submergé compacte, efficiente et facile à utiliser InduSuite, un logiciel de pointe qui connecte les données de soudage et de découpage, les machines, et les processus via une plateforme unique

un logiciel de pointe qui connecte les données de soudage et de découpage, les machines, et les processus via une plateforme unique PURUS, un fil premium optimisé spécialement formulé pour réduire le nettoyage post-soudure

Les produits ESAB sont disponibles mondialement via notre réseau de distributeurs et de revendeurs. Visitez ESAB.com pour trouver un distributeur local et pour en savoir plus sur notre portefeuille de produits.

À propos d'ESAB

ESAB est un chef de file mondial de la fabrication technologique. Depuis plus de 100 ans, ESAB transforme les secteurs des fabricants, fournissant des solutions complètes de flux via notre portefeuille varié de produits de plus de 40 des marques les plus établies dans le domaine du soudage et du découpage. Depuis les demandes industrielles jusqu'à la réparation et la maintenance, les innovateurs qui façonnent le monde comptent sur le portefeuille d'ESAB. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ESAB.com.

À propos d’ESAB Corporation

ESAB Corporation (NYSE: ESAB) est un leader mondial de la fabrication et de la technologie de contrôle des gaz qui fournit à ses partenaires des équipements avancés, des consommables, des équipements de contrôle des gaz, de la robotique et des solutions numériques permettant les travaux du quotidien et d'exception qui façonnent notre monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ESABcorporation.com.

