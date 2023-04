Esautomotion acquiert Sangalli Servomotori pour 10 millions d'euros

(Alliance News) - Esautomotion Spa a annoncé samedi la signature d'un accord d'investissement et d'un pacte d'actionnaires pour l'acquisition de l'activité de Sangalli Servomotori Srl, société active sur le marché des moteurs électriques, par le biais de l'achat de la totalité du capital social d'une société nouvellement constituée.

C'est à cette nouvelle société que sera transférée la branche d'activité comprenant toutes les activités organisées pour mener à bien les activités de production et de développement de moteurs électriques de Sangalli.

L'accord a été signé avec Sangalli Servomotori Srl, Elettromeccanica Vittorio Sangalli Srl et Massimo Sangalli : concrètement, l'accord d'investissement prévoit un montant total de 10,0 millions d'euros pour l'achat de la totalité du capital social de la nouvelle société, dont il faudra soustraire l'éventuelle position financière nette positive de NewCo au 7 juillet 2023.

Le montant sera payé en partie en numéraire et en partie en 170.000 actions d'Esautomotion pour un montant total d'environ 1,0 million d'euros.

Sangalli est une entreprise historique du tissu industriel de Monza, fondée en 1957 et principalement active dans la production, l'achat, la vente, la location, l'installation, la gestion, l'importation et l'exportation de moteurs électriques de toute nature et de tout type, ainsi que de pièces détachées pour ces moteurs et de produits complémentaires.

Au 31 décembre 2022, Sangalli se compose de deux unités de production d'une superficie totale d'environ 3000 mètres carrés et de 49 employés et enregistre un chiffre d'affaires d'environ 7,3 millions d'euros, un Ebitda d'environ 1,6 million d'euros et une dette financière nette d'environ 1,3 million d'euros.

Esautomotion est en hausse de 4,9% à 4,47 euros par action.

