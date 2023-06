Esautomotion SpA est un fabricant italien de composants électroniques. Elle opère en tant que fournisseur business-to-business (BtoB) pour le secteur industriel. Elle est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de produits et services pour l'automatisation industrielle, et plus particulièrement dans la commande numérique par ordinateur (CNC) et les logiciels pour gérer une large gamme de machines utilisées dans les applications. L'offre de produits de la société comprend des CNC pour les applications de pliage, des CNC pour d'autres applications, des moteurs et entraînements, des modules de périphériques distants et des têtes de coupe. L'offre de services comprend des services dans le monde entier et 24 heures sur 24 en matière de vente, d'assistance à l'installation, d'assistance téléphonique, d'assistance sur site, de diagnostic à distance et de pièces détachées.

Secteur Machines et équipements industriels