Escalade, Incorporated (Escalade) conçoit, fabrique et vend des articles de sport, des équipements de fitness et de loisirs d'intérieur et d'extérieur. La société fabrique, importe et distribue des marques d'articles de sport telles que des buts de basket-ball, des articles de tir à l'arc, des jeux d'intérieur et d'extérieur et des produits de fitness par l'intermédiaire de détaillants d'articles de sport, de revendeurs spécialisés, d'importants détaillants en ligne, de grands magasins traditionnels et de grandes surfaces. Les marques d'Escalade comprennent Bear Archery, STIGA, une marque de tennis de table, Accudart, RAVE Sports, Victory Tailgate, Onix, une marque de Pickleball, Goalrilla, Lifeline fitness products, Woodplay et American Heritage Billiards. Les marques de tir à l'arc de la société comprennent Trophy Ridge, Cajun Bowfishing, Bear Traditional et Bear X. Ses marques de basket-ball comprennent Goalrilla, Goalsetter, Goaliath, Silverback et Hoopstar. Ses marques de jeux de plein air comprennent Victory Tailgate, Triumph Sports, Zume Games et Viva Sol. Les marques de fléchettes de la société comprennent Unicorn, Winmau, Arachnid, Nodor et Prodigy.

Secteur Produits de récréation