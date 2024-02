ESCO Technologies Inc. fournit des produits et des solutions de haute technicité à des marchés finaux diversifiés et en pleine croissance, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace, des soins de santé, des communications sans fil, de l'électronique grand public, des services publics d'électricité et de l'énergie renouvelable. L'entreprise se divise en trois segments : Aerospace & Defense (A&D), Utility Solutions Group (USG), et RF Test & Measurement (Test). Le segment A&D conçoit et fabrique principalement des produits spécialisés de filtration, de contrôle des fluides et des produits navals, notamment des éléments filtrants hydrauliques, des dispositifs de contrôle des fluides et des composants usinés à tolérances précises. USG est engagé dans le développement, la fabrication et la fourniture de tests de diagnostic et de solutions de gestion des données qui permettent aux opérateurs de réseaux électriques d'évaluer l'intégrité des équipements de distribution d'énergie à haute tension. Le segment Test conçoit et fabrique des produits et des systèmes pour mesurer et contrôler l'énergie RF et acoustique pour la recherche et le développement, la conformité réglementaire et les applications médicales et de sécurité.

Secteur Machines et équipements industriels