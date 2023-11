ESCO Technologies Inc. est un fournisseur de produits et de solutions techniques pour les marchés industriels et commerciaux du monde entier. La société opère à travers trois segments : Aérospatiale & Défense, Utility Solutions Group (USG), et RF Shielding and Test (Test). Le segment Aérospatiale & Défense conçoit et fabrique des produits spécialisés de filtration, de contrôle des fluides et des produits navals, notamment des éléments de filtres hydrauliques et des dispositifs de contrôle des fluides utilisés dans les applications aérospatiales et de défense ; des mécanismes de filtres utilisés dans les dispositifs de micropropulsion pour les satellites, des filtres conçus sur mesure pour les avions pilotés et les sous-marins et autres. Le segment USG est engagé dans le développement, la fabrication et la livraison de solutions de test de diagnostic qui permettent aux opérateurs de réseaux électriques d'évaluer les équipements de distribution d'énergie à haute tension. Le segment Test est engagé dans la conception et la fabrication de produits qui fournissent à ses clients la capacité d'identifier, de mesurer et de contenir l'énergie magnétique, électromagnétique et acoustique.

Secteur Machines et équipements industriels