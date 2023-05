L'entreprise indienne Escorts Kubota affiche une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison d'une hausse des dépenses

Le bénéfice net de la société a diminué de 8,3 % pour atteindre 1,85 milliard de roupies (22,6 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, a indiqué la société dans une déclaration à la Bourse.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,87 milliard de roupies, selon Refinitiv IBES.

La société avait auparavant enregistré six trimestres consécutifs de baisse des bénéfices, avec une chute de 28,1 % au cours de la même période de l'année précédente.

Les recettes d'exploitation ont augmenté de près de 17 % pour atteindre 21,83 milliards de roupies. Les dépenses totales ont toutefois augmenté de 20,2 % en raison d'une hausse de 37 % du coût des matériaux consommés.

La société a également encouru une dépense supplémentaire de 244 millions de roupies en raison de la dépréciation de l'investissement dans sa filiale Escorts Crop Solutions au cours du trimestre.

"Avec de meilleurs prix pour les récoltes, une plus grande disponibilité des financements et de bons niveaux de réserves d'eau, nous nous attendons à ce que la dynamique de la demande se poursuive dans toutes les zones géographiques au cours des prochains trimestres". a déclaré Nikhil Nanda, président et directeur général.

Les ventes au détail de tracteurs ont été affectées en mars en raison de pluies non saisonnières et de dégâts causés aux cultures dans certaines régions, malgré la demande de la saison des fêtes, a déclaré l'entreprise le mois dernier.

Les actions de la société ont chuté de 1,8 % après l'annonce des résultats. La société a recommandé un dividende final de 7 roupies par action.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)