L'entreprise indienne Escorts Kubota enregistre une baisse de 7,5 % de son bénéfice au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts des intrants.

L'augmentation du coût des intrants a éclipsé un bond de près de 11 % des ventes de tracteurs, grâce à une mousson supérieure à la normale et à une bonne saison des semailles.

Le bénéfice net de la société est tombé à 1,86 milliard de roupies (22,54 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, contre 2,02 milliards de roupies un an plus tôt.

Les dépenses totales ont bondi de 22,3 % pour atteindre 21,14 milliards de roupies, le coût des matériaux ayant fait un bond de 40 %. La marge du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a diminué à 8,4 %, contre 14,1 % un an plus tôt.

Escorts a également encouru une dépense ponctuelle de 727,6 millions de roupies en raison d'une perte sur la vente de l'investissement dans la coentreprise Tadano Escorts, a-t-elle déclaré dans un dépôt en bourse.

Le revenu d'exploitation de la société a augmenté de près de 15 % pour atteindre 22,64 milliards de roupies, grâce à une hausse de 12,4 % dans le segment des produits de machines agricoles et à un bond de 10,7 % dans le segment des équipements de construction.

Pour compenser la hausse des coûts, la société a augmenté les prix de ses tracteurs à partir du 16 novembre.

"Bien que l'impact de l'inflation sur la marge puisse prendre un certain temps à se normaliser, les facteurs macroéconomiques globaux restent favorables à la croissance économique générale", a déclaré le président et directeur général Nikhil Nanda, dans une déclaration à la bourse.

Les ventes totales de tracteurs d'Escorts pour le troisième trimestre ont augmenté de 10,7 % pour atteindre 28 025 unités, soulignant la forte demande dans les zones rurales.

Le constructeur automobile Mahindra and Mahindra Ltd a fait état d'un bond de 13,8 % de ses ventes totales de tracteurs au troisième trimestre, signalant une forte demande à la faveur d'une bonne saison des semailles.

(1 $ = 82,5150 roupies indiennes)