ESE Entertainment Inc. est une société de divertissement et de technologie basée au Canada, qui se concentre sur le jeu, en particulier sur les esports. La société fournit une gamme de services aux développeurs, éditeurs et marques de jeux vidéo en proposant des services de technologie, d'infrastructure et d'engagement des fans à l'échelle internationale. Elle exploite également ses propres canaux de commerce électronique, ses équipes d'esports et ses ligues de jeux. Ses capacités comprennent l'infrastructure physique, la diffusion, la distribution mondiale de contenus liés aux jeux et aux esports, la publicité, le soutien aux sponsors et une franchise d'équipe esports. Le portefeuille de la société est diversifié avec des ressources, notamment des sites, des infrastructures médiatiques et des partenaires de distribution internationaux. Elle possède et exploite de multiples actifs dans les secteurs du jeu et des esports. Ses actifs comprennent K1CK Esports, Digital Motorsports, Frenzy, WPG, Virtual Pitstop et ESE Gaming. Ses actifs comprennent également GameAddik, une entreprise technologique axée sur l'industrie du jeu vidéo.

