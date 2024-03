ESE Entertainment Inc. est une société canadienne de jeux et de sports électroniques qui propose une gamme de services aux développeurs de jeux vidéo, aux éditeurs et aux marques en fournissant des technologies, des infrastructures et des services d'engagement des fans à l'échelle internationale. Elle exploite également ses propres canaux de commerce électronique, ses équipes de sport électronique et ses ligues de jeu. La société opère dans trois segments : Médias numériques et divertissement ; Télécommunications et services de centres d'appels, et Infrastructure, technologie et support pour les courses de simulation avancée. Elle possède également un portefeuille de propriété intellectuelle lié aux solutions et composants de simulateurs de course, et développe des services de course basés sur le cloud. Elle possède et exploite de multiples actifs dans les secteurs du jeu et de l'esport. Ses actifs comprennent K1CK, WPG, Digital Motorsports, Frenzy et GameAddik. GameAddik se concentre sur le développement de la technologie et des données pour apporter de nouveaux joueurs à ses clients, qui sont des développeurs et des éditeurs de jeux vidéo. Elle propose également des solutions de blockchain et de jeux Web3.

Secteur Logiciels