ESI Group : Invest Securities relève son objectif

L'analyste estime que la publication des résultats n'aura pas marqué d'inflexion majeure sur la thèse d'investissement.



Le bureau d'analyses note ' (i) une croissance du CA décevante au regard de la dynamique du marché qui ne traduit toujours pas les effets de la stratégie menée par la nouvelle direction et (ii) une amélioration sensible de la rentabilité grâce à la réorganisation (baisse des coûts de structure) qui explique le relèvement de nos BNA '.



' Le principal catalyseur reste donc le CMD prévu le 5 octobre prochain qui doit permettre de donner des objectifs financiers à 3 ans et d'apprécier le potentiel de croissance du groupe '.



Invest Securities reste à neutre sur la valeur avec un objectif de cours revu à 56E (contre 50E).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.