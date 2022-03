ESI Group : Invest Securities relève son objectif de cours

L'analyste estime que les résultats 2021 traduisent les effets plus rapides que prévu des mesures d'économies de coûts et confortent les guidances 2022-24 de marge.



' La société est sur la bonne voie sur ce point, mais comme le management le reconnait, il est surtout attendu sur l'accélération de la croissance du CA qui doit produire ses effets progressivement pour porter la croissance +7% à +9% en 2024, voire potentiellement davantage sur 2025-27 comme le management l'a suggéré ' indique Invest Securities.



' Avec des estimations 2022-23 relevées (+16%/+9% au niveau du BNA) et le décalage d'un an du modèle, nous relevons notre objectif de cours à 72E (contre 67E) malgré la hausse du WACC. Si nous avons le sentiment d'être plus suiveur que précurseur sur le titre, nous n'arrivons pas à justifier suffisamment de potentiel pour adopter une opinion achat ' rajoute le bureau d'analyse qui reste à neutre sur la valeur.



