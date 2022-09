Esi Group : Invest Securities dégrade son opinion

L'analyste estime que si le fort redressement de la rentabilité a constitué une 1ère étape importante, le groupe est désormais attendu sur le volet de la croissance et sur ce point, les effets tardent à se concrétiser.



' Quand bien même nous jugeons la stratégie pertinente et pleine de bon sens, les nouvelles guidances dévoilées hier, intégrant les cessions d'actifs et l'arrêt de certaines activités, traduisent une croissance qui restera faible sur 2022-23 au regard de la dynamique du marché avant d'accélérer sur 2024-25 ' indique Invest Securities.



' Avec des estimations sensiblement abaissées (-25% à -30% sur les BNA 2022-24e), notre objectif de cours est réduit à 58E (contre 65E) '.



L'analyste estime que l'éventuel intérêt spéculatif ne saurait suffire face à ce faible momentum, surtout que le titre a admirablement surperformé en 2022 (+26pts).



Invest Securities dégrade son opinion à Vente contre Neutre.



