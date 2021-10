Esi Group : Invest Securities relève son objectif

L'analyste indique que le plan stratégique présenté hier s'est révélé convaincant, avec (i) un volet sur la croissance (légèrement décevant à ses yeux) qui repose sur les meilleures pratiques du marché et aurait dû être adopté plus tôt et surtout (ii) une rationalisation des coûts qui doit améliorer de près +16pts la marge d'EBITA d'ici 2024 !



' Ce plan présente ainsi de faibles risques d'exécution, surtout sur 2021-22, ce qui nous incite à l'intégrer et à relever substantiellement nos BNA 2021-23e (+16%/+33%/+40%) ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 65E (contre 56E). Il estime cependant que le potentiel est insuffisant pour adopter une opinion plus positive, ce plan ayant anticipé boursièrement. Invest Securities confirme donc son opinion neutre sur la valeur.



