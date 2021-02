Chiffre d'affaires 2020 : résilient, en ligne avec les attentes du groupe

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), publie son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2020 (période du 1er octobre au 31 décembre) et pour l'année entière (période du 1er janvier au 31 décembre) approuvé par le conseil d'administration du 8 février 2021.

En 2020, dans l'une des pires crises sanitaires et économiques jamais connues, ESI a démontré la résilience de son modèle économique. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, fondées sur la physique prédictive, permettant aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous avons intensifié notre engagement envers nos clients, limité la baisse de nos revenus et poursuivi la transformation de notre entreprise. Il est désormais clair que 2021 sera une année d'accélération de l'innovation dans les industries dans lesquelles nous opérons, car la crise de la Covid a démontré à tous nos clients et prospects l'urgence du changement, pour rechercher davantage de performance en termes économique, humain et environnemental. Nous nous appuierons sur notre importante base installée de grands industriels internationaux innovants tout en augmentant la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients à travers nos solutions. Nous commençons l'année 2021 confiants en raison de nos activités récurrentes et dans notre capacité à saisir de nouvelles opportunités pour accroître notre développement.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group

Le quatrième trimestre de 2020 confirme la tendance positive

La résilience du modèle économique observée au cours des trois premiers trimestres s'est poursuivie avec encore plus de vigueur au quatrième trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires de 29,9 millions d'euros, en baisse de -7,4 % à taux de change constants. Le mix produit a évolué au profit des licences, qui représentent désormais 76,9 % des ventes contre 73 % au quatrième trimestre 2019, à 23,0 millions d'euros, soit une baisse de seulement -2,3 % (contre -3,9 % au troisième trimestre, -9,7 % au deuxième trimestre et -4,8 % au premier).

Changement de tendance par rapport aux trois premiers trimestres, les nouveaux contrats sont restés stables au quatrième trimestre (+0,7 % par rapport à l'année précédente à 4 millions d'euros à taux de change constants).

Sur le plan sectoriel, l'aéronautique a inversé la tendance et a progressé de 7,7% au quatrième trimestre, grâce à l'activité conseil, après neuf mois fortement impactés par le ralentissement de l'industrie.

Année 2020 : résilience et augmentation de la part des licences dans le chiffre d'affaires

Dans un contexte mondial très difficile, qui a eu un impact sur les investissements à court terme dans l'industrie, ESI Group a démontré la résilience de son modèle économique basé sur des contrats de licences récurrents. Alors que le chiffre d'affaires des licences a diminué de -5,1% à taux de change constants (109,2 millions d'euros), le Repeat Business est resté stable. Le mix produit a donc évolué en faveur des licences, qui représentent 82,4 % du chiffre d'affaires en 2020 contre 79,3 % l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe intègre une diminution des licences perpétuelles (PUL) par rapport à l'année dernière de 15 % en 2019 à 10,6 % en 2020.

Déjà en profonde transformation avant la pandémie, l'industrie automobile a montré sa volonté de continuer à s'adapter, à se transformer vers le digital, la durabilité et l'efficience. Pour relever ces défis fortement complexes, même si certains nouveaux projets ont été annulés ou interrompus, les acteurs du secteur automobile ont continué à s'appuyer sur les solutions d'ESI Group. Le secteur de l'automobile et du transport terrestre a connu une baisse de -6,9 % au total, dont -3,8 % pour l'activité des licences.

Le secteur de l'industrie lourde a également été le moteur de la performance du Groupe en 2020. Par exemple, en Asie, ESI a initié une collaboration clé avec un acteur majeur en équipement de machinerie lourde, parrainée par le PDG qui a souligné que les solutions ESI étaient essentielles à la résilience de ses activités.

Au niveau mondial, le mix industrie a évolué en faveur de l'automobile et transport terrestre et de l'industrie lourde, qui représentent respectivement 59,2 % et 11,1 % du chiffre d'affaires total. L'aéronautique représente désormais 10,9 % et le secteur de l'énergie 6,2 %.

En 2020, le chiffre d'affaires des 20 premiers clients a connu une meilleure performance avec une augmentation de 1 % des licences et une baisse de -26 % des services, soit une baisse globale limitée à -6 %. Ces clients, pierre angulaire de la base installée d'ESI, ont renouvelé leur confiance dans les solutions du Groupe. Un nombre important de ces clients comme Gestamp, Framatome, Farasis ou Renault, ont participé en tant que conférenciers à ESI Live, événement numérique mondial organisé en novembre 2020.

Illustrant le soutien continu des clients de longue date, Nissan a souligné l'importance de la contribution d'ESI pour sa percée dans la production de pièces en fibre de carbone pour des véhicules plus sûrs et plus légers lors d'une conférence de presse organisée par le constructeur, lors d'une présentation pendant ESI Live et dans un communiqué de presse.

Sur l'année, le chiffre d'affaires a bien résisté à 132,6 millions d'euros, en repli de -8,7% à taux de change constants et de -9,3% à taux de change courants (impact de change de -1 million d'euros).

[1] Année de changement de date de clôture, 2019 a comptabilisé 11 mois (1er février 2019 au 31 décembre 2019) d'exercice. Les données 2019 présentées dans le document correspondent à un exercice comparable de 12 mois (1er janvier 2019 - 31 janvier 2019) et correspondent aux éléments publiés par la société au cours de l'exercice susmentionné.

Perspectives 2021

2021 reste une année de grande incertitude liée à la rapidité de la reprise après la pandémie mondiale, notamment en ce qui concerne l'efficacité de la vaccination. Pourtant, ESI Group reste confiant dans la résilience de son modèle économique. L'engagement d'ESI dans la poursuite de sa transformation d'entreprise va lui permettre de saisir les opportunités qui se présenteront à la sortie de cette crise vers un monde de plus en plus numérisé et soucieux de son empreinte environnementale.

