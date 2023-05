ESI : A suivre aujourd'hui

Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, ESI Group (+11,67% à 100,50 euros) a indiqué jeudi " être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société ". Bloomberg affirmait ce matin que le spécialiste du prototypage virtuel examinait la possibilité d'une vente alors que Dassault Systèmes et des sociétés de private equity s'y intéressaient.



Comme firmes de private equity s'intéressant à ESI Group, le média citait notamment Francisco Partners et TA Associates.



Le groupe technologique français ajoute qu'il " n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération ".



" ESI Group communiquera sur tout développement significatif éventuel en temps utile et conformément aux exigences réglementaires ", conclut la société.