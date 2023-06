Conformément aux dispositions du Règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, aux articles 241-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et aux articles L.22- 10-62 et suivants du Code de commerce, le présent descriptif a pour objet d'exposer les objectifs et les modalités du programme de rachat par ESI Group de ses propres actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023 et mis en œuvre par le Conseil d'administration lors de sa réunion consécutive.

la dix-huitième résolution de l'Assemblée générale mixte du 28 juin 2022 autorisant le Conseil à opérer sur ses propres actions.

Modalités de rachat

Les actions pourront être achetées ou conservées à la discrétion du Conseil d'administration par tous moyens

en négociant sur le marché ou hors marché, ou sur un marché de gré à gré, en une ou plusieurs fois. Toutes

les actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé peuvent être acquises sous forme de blocs d'actions. Ces opérations pourront être réalisées à tout moment, y compris en période d'offre

publique, conformément à la réglementation en vigueur.

Durée du programme de rachat

18 mois à compter du 29 juin 2023, soit jusqu'au 28 décembre 2024.

Le Conseil d'administration informera les actionnaires dans son rapport de gestion des acquisitions et cessions réalisées en application de la présente autorisation.

Actions auto-détenues au 29 juin 2023

Au 29 juin 2023, la société détenait 381 937 actions en auto-détention représentant 2,09% du capital social. Le Groupe privilégie une allocation des actions pour la couverture de plans d'actionnariat au profit des salariés et d'éventuelles opérations de croissance externe.

Part maximale du capital

La Société ne pourra à aucun moment détenir, directement ou par personne interposée, plus de 10 % du total des actions composant son propre capital social.

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes

