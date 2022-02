ESI : CIMPA et ESI Group collaborent sur des solutions d'interopérabilité PLM

La combinaison du savoir-faire de CIMPA en matière d'intégration de solutions PLM et de gestion de la maquette numérique de produit avec l'expertise d'ESI en matière de prototypage virtuel ouvre de nouvelles perspectives aux industriels : améliorer et repenser les méthodes de travail d'un point de vue centré sur l'humain ou avec un point de vue à la première personne, et ce durant toutes les phases de développement du produit. L'objectif de cette coopération est de permettre aux industriels de réaliser un développement de produits « bon du premier coup » et d'identifier les non-conformités avec moins de prototypage physique. En reliant de manière transparente la conception du produit, l'ingénierie de la fabrication et la planification de la maintenance, les avantages sont tangibles, en particulier pour l'industrie aérospatiale : accélération du temps de développement, réduction des coûts et raccourcissement des délais de mise sur le marché.

Cette approche innovante favorise également l'amélioration continue des processus d'entreprise et encourage les pratiques durables : les processus de validation, des phases de conception à la production et à la mise en œuvre, souvent longs, parfois successifs ou parallèles, peuvent être une source de retards ou de complexité. Ils peuvent désormais être améliorés et facilités par des technologies telles que la réalité augmentée, virtuelle et mixte, afin d'éviter le gaspillage des ressources et d'être plus rentables. Par exemple, la réalité virtuelle permet de tester à l'avance les choix de conception ou les opérations de maintenance et d'accélérer ainsi la prise de décision.