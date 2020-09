ESI : Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2020

ESI Group, Paris, France , (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), publie son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2020 (période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020), approuvés par le conseil d'administration du 8 septembre 2020.

« Au cours de ce premier semestre singulier, notre activité a été soutenue par la solidité de nos contrats pluriannuels majeurs avec des leaders industriels de secteurs divers face au ralentissement marqué de nos clients pour le lancement de nouveaux investissements. Tout en continuant à gérer cette crise, nous concilions deux impératifs commerciaux : gestion proactive de nos coûts pour optimiser la santé financière à court terme et poursuite de notre plan de transformation. Ce dernier monte en puissance, ce qui se traduit concrètement par un nombre croissant de demandes de clients pour des solutions orientées « résultat » et par un intérêt grandissant pour notre offre, comme en atteste la forte participation à nos événements marketing digitaux. »

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group

Taux de change constant

Nouvelle norme de comptabilisation des contrats de location applicable depuis le 1er Janvier 2019

Récurrence et résilience dans un contexte exceptionnel

Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour le premier semestre 2020 s'est élevé à 80,8 M€, en baisse de 8,5% (à taux de change courants) par rapport à la même période de l'année dernière. Concomitamment à un confinement mondial au deuxième trimestre, les revenus ont diminué de 4 M€ (-13,2%) valeur similaire au premier trimestre sur un revenu inférieur. Globalement, au premier semestre :

Parmi les licences qui représentent 85,6% des revenus, le Repeat Business (70,2M€) a augmenté de 1,2 % , tandis que le New Business (5M€) a reculé de 53 %. Le confinement a eu pour effet de retarder les décisions de nouveaux investissements, alors que les interactions et les relations avec les clients, ancrées sur les fondations solides du Repeat Business, se sont poursuivies ;

Les revenus des servicesont diminué de 22,5 % sous l'effet de fermetures temporaires des implantations des industriels qui ont reporté certains projets.

Dans ce contexte exceptionnel, le groupe a de nouveau démontré la résilience de son modèle économique par un niveau de récurrence des licences élevé (87,7%) . La dynamique solide du Repeat business, preuve de la valeur stratégique des solutions d'ESI Group, a été particulièrement puissante auprès des principaux clients du groupe. Le carnet de commandes (« booking ») auprès des 20 premiers clients a augmenté de +3,9% (56 % du total) . Ces clients ont démontré un intérêt fort et constant pour les solutions innovantes du groupe qui leur permettent d'accélérer leur transformation digitale, comme l'illustre la part des services dans le booking (21% pour le top 20 vs. 15% pour l'ensemble des clients).

Empreinte géographique et sectorielle inchangée

La répartition géographique des revenus semestriels est quasi-identique à celle du premier semestre 2019 : la zone EMEA représente 51,6% (vs. 52,7%) du chiffre d'affaires total, l'Asie représente 34,1% (vs. 33,2%) et les Amériques représentent 14,3% (vs. 14,1%). La zone EMEA a été la plus impactée sur le semestre, suivie par les zones Asie et Amériques.

Les quatre industries prioritaires du groupe - Automobile et Transport terrestre, Aéronautique et Aérospatiale, Industrie lourde et Energie - ont représenté environ 87% du total des commandes sur le semestre. L'activité Automobile et Transport terrestre, première industrie du groupe, est demeurée relativement stable en dépit d'un contexte sectoriel difficile. Les autres industries prioritaires ont davantage souffert de la crise actuelle, avec un ralentissement significatif des commandes sur l'industrie Aéronautique et Aérospatiale.

Résultats financiers

L'EBITDA S1 2020 (avant IFRS 16) se monte à 15,0 M€ (18,6% du chiffre d'affaires) vs. 21,3 M€ (24,2%) sur la même période de l'année dernière ;

L'EBIT S1 2020 (avant IFRS 16) atteint 12,5 M€ (15,4%) vs. 19,6 M€ (22,2%) au S1 2019 ;

La marge brute reste stable à 77,3 % (vs. 77,7 %). Les dépenses opérationnelles sont également stables à 68,3 M€ au S1 2020 (vs. 68,7 M€ au S1 2019).

Le groupe a renforcé le contrôle de ses coûts au cours du semestre. Tout en pivotant immédiatement vers le télétravail, l'adoption de nouvelles méthodes de marketing a permis une réduction de plus de 50 % des frais de déplacement et de marketing. La baisse des rémunérations variables corrélées au volume de ventes a été un autre facteur de réduction des coûts. En outre, le groupe a maintenu ses efforts d'allocation de coûts à ses priorités stratégiques en ligne avec son plan de transformation et vers une croissance plus durable. Globalement ces mesures auront un impact plus important sur le S2 2020 et sur l'exercice 2021.

Trésorerie

La trésorerie disponible du groupe a augmenté à 24,7 M€ au 30 juin 2020 (vs. 16,3 M€ au 30 juin 2019).

La dette financière brute s'élève à 39,6 M€ (vs. 49,6 M€ au 31 décembre 2019) et la dette nette a diminué à 14,9 M€ (vs. 29,4 M€ au 31 décembre 2019) en liaison avec la saisonnalité. Le ratio d'endettement (dette nette sur fonds propres) diminue à 15,6% (contre 34,4%).

Au 30 juin 2020, ESI Group détenait 6,3 % de son capital en actions propres.

ESI Group a sollicité un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de son pool bancaire et de Bpifrance. A la date du Conseil d'administration, le PGE octroyé par Bpifrance a été encaissé (1,75 m€) et les accords de l'ensemble des banques du pool ont été obtenus pour un PGE syndiqué de 12 m€ - la rédaction du contrat étant actuellement en cours.

Perspectives

Les solutions ESI Group figurent parmi les plus performantes du marché et les plus critiques pour répondre aux besoins industriels et bénéficient de solides références :

Sa collaboration avec le Kion Group , leader mondial des chariots de manutention, en est une excellente illustration. ESI Group permet au groupe Kion d'accélérer sa transformation digitale et d'augmenter sa productivité en diminuant voire en éliminant le recours aux prototypes physiques pendant la production.

Dans le secteur Aéronautique, un secteur très bousculé, ESI a obtenu 100 % du renouvellement annuel des logiciels auprès d'un grand OEM américain de l'aérospatiale, dont une partie de New Business, au plus fort de la pandémie illustrant l'importance stratégique des solutions d'ESI.

Les principaux clients d'ESI Group visent désormais à maximiser la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie avec la nécessité d'une transformation pour obtenir des résultats. Dans cette perspective, ESI group collabore avec l'un des principaux fabricants d'équipements de construction et d'exploitation minière, afin de réduire leur consommation d'énergie. Grâce à un projet dédié basé sur le concept d'Hybrid-TwinTM, les équipes d'ESI Group aident ce fabricant sur toute la durée de vie de son produit - de la conception à l'amélioration des performances en service.

Dans ce cadre, ESI Group accélère l'exécution de son plan de transformation à l'échelle mondiale centré sur le développement de ses ventes et l'amélioration de ses marges, en se focalisant autour de quatre solutions (Pre-certification, Smart Manufacturing, Human Centric and Pre-experience) sur quatre industries prioritaires. Cette proposition de valeur sera illustrée lors du prochain 'ESI Live', Forum numérique mondial, le 5 novembre 2020.

Gouvernance

Le Conseil d'administration du 8 septembre 2020 a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 21 octobre 2020 pour notamment offrir la possibilité de nommer des censeurs en vue de l'entrée en fonction de nouveaux administrateurs.

Prochains évènements

Chiffre d'affaires T3 2020

27 octobre 2020