ESI : Chiffre d'affaires troisième trimestre 2020

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), publie son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 (période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020).

Au troisième trimestre, nous enregistrons une tendance similaire à celle présentée depuis le début de la crise sanitaire mondiale : une forte résistance avec une légère croissance du renouvellement des licences et une diminution significative à la fois des services et des activités liées aux New Business, du fait de l'interruption d'activités que nos clients ont dû observer. Nous continuons à gérer très soigneusement nos coûts. Cependant, nous observons une volonté croissante des industriels à poursuivre leur transformation digitale, pour s'émanciper des méthodes traditionnelles qui dépendent de tests réels pour la certification, pour adopter davantage des méthodes itératives et virtuelles de collaboration. Grâce à la capacité unique d'ESI de développer des modèles de simulation hautement réalistes et prédictives, les budgets consacrés aux essais réels sont transférés vers le prototypage virtuel, au-delà des départements de R&D, pour l'utiliser en temps réel, dans la conception, la fabrication et en opération avec de forts bénéfices. Pour ESI, cela se traduit par une solidité de ses activités existantes et une relance de nouvelles opportunités d'innovation grâce à la mise en place d'initiatives locales et mondiales.

Cristel de Rouvray

Directrice générale d'ESI Group

Comparaison sur le troisième trimestre

Au troisième trimestre 2020, ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 21,8 M€ (-12,0% à taux de change courants), impacté notamment par l'évolution défavorable des taux de change (-8,6% à taux de change constants - tcc). Ce troisième trimestre s'inscrit dans la même dynamique que le premier semestre 2020 :

Les licences ont diminué à 17,0 M€ (-7,8%, -3,9% cer) et ont représenté 77,7% des ventes totales (contre 74,2% au T3 2019). Le Repeat Business (11,0 M€) et le New Business (2,6 M€) suivent une meilleure tendance que durant la première partie de l'année. Le Repeat Business a augmenté de 2,2% tcc (vs. 0,5% tcc au S1 2020). Le New Business au T3 2020 décroit de 22,8% tcc (vs. 53,2% tcc au premier semestre).

Dans le prolongement de la tendance observée au premier semestre, les ventes de services Q3 2020 reculent à 4,9 M€ (-24,1%, -22,2% tcc).

Comparaison sur 9 mois

Les ventes d'ESI Group sur les 9 premiers mois 2020 se sont élevées à 102,6 M€ (-9,3%, -9,0% tcc) par rapport à la même période de l'année dernière.

Les licences ont diminué à 86,2 millions d'euros (-6,1%, -5,8% cer). Dans un contexte mondial incertain, le groupe s'appuie sur la forte résilience de son modèle économique et la bonne récurrence de ses licences (85,5% sur 9 mois 2020), la stabilité du Repeat Business (81,2 M€, +0,7% en valeur) et la capacité de ses équipes à relancer le New Business par des solutions adaptées répondant aux objectifs clés des clients tels que la performance, la productivité et la sécurité.

Le mix géographique des ventes sur 9 mois 2020 par région se répartit comme suit : l'EMEA représente 48,8% (vs. 49,9%), l'Asie/Pacifique 36,6% (vs. 36,0%) et les Amériques 14,6% (vs. 14,1%). En EMEA, les ventes sont en repli de -11,2% (-11,0% tcc), principalement en France et en Europe du Sud. Cette situation tient au ralentissement de l'activité des industries clés pour le Groupe, en particulier dans l'aéronautique et les services, et fait l'objet d'une attention particulière.

Faits marquants : Accueil favorable des solutions centrées sur le résultat

Malgré le ralentissement de ses activités dans un contexte de pandémie, ESI Group s'appuie sur la forte résilience de son modèle économique et la capacité de son équipe à revitaliser des activités nouvelles grâce à des solutions convaincantes répondant aux principaux enjeux des clients :

ESI a contribué à la percée de Nissan dans la production de pièces en fibre de carbone (CFRP : Carbon Fiber Reinforced Polymer) pour des véhicules plus sûrs et plus légers. Le défi consistait à industrialiser le processus de production CFRP particulièrement long et coûteux pour en réduire les coûts et le temps de développement. ESI les a aidés à atteindre le niveau de productivité attendu : réduction de 50 % du temps de fabrication et d'environ 80 % du temps du cycle de moulage, par rapport aux méthodes conventionnelles.

ESI Group a permis à JMDA d'obtenir un « Red Dot Design Award » pour leur siège auto innovant et sécurisé grâce à ses solutions de prototypage virtuel. Ce partenariat unique a permis au projet de siège auto Tinyseats Europe AB de passer des tests rigoureux sans recours aux prototypes réels. L'obtention de ce Red Dot Design Award prouve qu'il est possible de concilier à la fois le design, la sécurité et la performance du produit grâce aux bonnes expertises et à une forte relation de confiance. Plus d'info.

Engagé à préparer l'avenir de l'industrie, ESI s'appuie sur ses équipes de R&D mondiales pour développer des solutions répondant à des problématiques industrielles spécifiques ou futures ; par exemple, en guidant les fabricants dans leur processus de prise de décision pour les produits en fonctionnement :

Dans le cadre du projet AMPLI, ESI Group et ses partenaires de recherche européens (Whirlpool, IPC, ENSAM et LMS) placent la réalité augmentée dans la transformation du plastique à un nouveau niveau en offrant aux opérateurs de machines des informations en temps réel pour améliorer les procédures de décision et de travail dans le cadre de la transformation numérique des usines européennes. Plus d'info.

Depuis le début de la pandémie, ESI ne cesse de démontrer sa capacité d'adaptation en ajustant rapidement ses canaux de communication globaux autour de sa proposition de valeur. Illustrant cette évolution, Cristel de Rouvray a animé le 27 septembre 2020 une keynote digitale visant à positionner le groupe et présenter sa solution Hybrid Twin™ lors du « World New Energy Vehicle Congress » sino-allemand devant plus de 44.000 participants.

Gouvernance

Le Conseil d'administration a nommé Alex Davern comme Censeur conformément aux recommandations de son comité de nomination et de gouvernance le 21 octobre 2020. Alex Davern apportera son expertise et sa grande expérience pour aider le groupe à équilibrer sa vision long terme et besoins commerciaux court terme afin de créer de la valeur durable pour les clients, les employés, les partenaires et les actionnaires..

Prochains évènements

1st global digital event - ESI Live

5 novembre 2020 - enregistrez-vousICI