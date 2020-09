ESI GROUP : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 8,5%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour le premier semestre 2020 s'est élevé à 80,8 millions d'euros, en baisse de 8,5% (à taux de change courants) par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi les licences (85,6% des revenus), le Repeat Business (70,2 millions d'euros) a augmenté de 1,2 %, tandis que le New Business (5 millions d'euros) a reculé de 53%, sous l'effet du confinement qui a eu pour effet de retarder les décisions de nouveaux investissements. Le carnet de commandes auprès des 20 premiers clients (représentant 56 % du total) a augmenté de 3,9%.L'EBITDA s'élève à 15 millions d'euros (soit 18,6% du chiffre d'affaires), contre 21,3 millions (ou 24,2%) à la même période l'an dernier. L'EBIT atteint, lui, 12,5 millions d'euros, 15,4% du chiffre d'affaires, contre 19,6 millions (22,2%) il y a un an.La marge brute reste stable à 77,3% (vs. 77,7 %).La trésorerie disponible du groupe a augmenté à 24,7 millions d'euros au 30 juin 2020, alors qu'elle était de 16,3 millions au 30 juin 2019.La dette financière brute s'élève à 39,6 millions d'euros, en baisse de 10 millions par rapport à décembre 2019, et la dette nette a diminué à 14,9 millions (29,4 millions au 31 décembre 2019) en liaison avec la saisonnalité. Le ratio d'endettement (dette nette sur fonds propres) diminue à 15,6% (contre 34,4%).