ESI Group : Calendrier de communication financière 2021

ESI Group (Paris:ESI), acteur mondial en solutions de prototypage virtuel pour l’industrie, annonce ce jour son calendrier prévisionnel de communication financière pour l’année 2021 :

Evénement Date Chiffre d’affaires annuel 2020 9 février 2021 Résultats annuels 2020 16 mars 2021 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 29 avril 2021 Assemblée Générale 22 juin 2021 Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2021 7 septembre 2021 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 28 octobre 2021

Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à des modifications. Sauf exception, les communiqués sont diffusés après la clôture des marchés.

À propos d’ESI Group

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. ESI a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 146 millions d’euros, détient son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

