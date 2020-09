ESI Group : Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2020

Résistance de la solide base installée dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire mondiale

Regulatory News:

ESI Group, (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), publie son chiffre d’affaires et ses résultats pour le premier semestre de l’exercice 2020 (période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020), approuvés par le conseil d'administration du 8 septembre 2020.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d’ESI Group commente : « Au cours de ce premier semestre singulier, notre activité a été soutenue par la solidité de nos contrats pluriannuels majeurs avec des leaders industriels de secteurs divers face au ralentissement marqué de nos clients pour le lancement de nouveaux investissements. Tout en continuant à gérer cette crise, nous concilions deux impératifs commerciaux : gestion proactive de nos coûts pour optimiser la santé financière à court terme et poursuite de notre plan de transformation. Ce dernier monte en puissance, ce qui se traduit concrètement par un nombre croissant de demandes de clients pour des solutions orientées « résultat » et par un intérêt grandissant pour notre offre, comme en atteste la forte participation à nos événements marketing digitaux. »

(M€) 30/6/2020

6m 30/6/2019

6m proforma Variation Variation tcc1 Chiffre d’affaires T1 54,9 58,4 -6,1% -6,9% Licences 48,8 50,8 -4,0% -4,8% Services 6,1 7,6 -20,3% -20,9% Chiffre d’affaires T2 25,9 29,9 -13,2% -13,5% Licences 20,4 22,5 -9,4% -9,7% Services 5,5 7,4 -24,8% -24,9% Chiffre d’affaires S1 80,8 88,3 -8,5% -9,1% Licences 69,2 73,3 -5,6% -6,3% Services 11,6 15,0 -22,5% -22,9% Marge brute 62,4 68,6 -9,1% -9,8% %CA 77,3% 77,7% EBITDA (avant IFRS162) 15,0 21,3 -29,5% -31,4% %CA 18,6% 24,2% Résultat Opérationnel (avant IFRS 16) 12,5 19,6 -36,3% -38,4% %CA 15,4% 22,2% IFRS 16 – Impacts - EBITDA 3,0 2,8 - Résultat Opérationnel 0,2 -

Récurrence et résilience dans un contexte exceptionnel

Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour le premier semestre 2020 s'est élevé à 80,8 M€, en baisse de 8,5% (à taux de change courants) par rapport à la même période de l'année dernière. Concomitamment à un confinement mondial au deuxième trimestre, les revenus ont diminué de 4 M€ (-13,2%) valeur similaire au premier trimestre sur un revenu inférieur. Globalement, au premier semestre :

Parmi les licences qui représentent 85,6% des revenus, le Repeat Business (70,2M€) a augmenté de 1,2 %, tandis que le New Business (5M€) a reculé de 53 %. Le confinement a eu pour effet de retarder les décisions de nouveaux investissements, alors que les interactions et les relations avec les clients, ancrées sur les fondations solides du Repeat Business, se sont poursuivies ;

les interactions et les relations avec les clients, ancrées sur les fondations solides du se sont poursuivies ; Les revenus des services ont diminué de 22,5 % sous l’effet de fermetures temporaires des implantations des industriels qui ont reporté certains projets.

Dans ce contexte exceptionnel, le groupe a de nouveau démontré la résilience de son modèle économique par un niveau de récurrence des licences élevé (87,7%). La dynamique solide du Repeat business, preuve de la valeur stratégique des solutions d'ESI Group, a été particulièrement puissante auprès des principaux clients du groupe. Le carnet de commandes (« booking ») auprès des 20 premiers clients a augmenté de +3,9% (56 % du total). Ces clients ont démontré un intérêt fort et constant pour les solutions innovantes du groupe qui leur permettent d’accélérer leur transformation digitale, comme l'illustre la part des services dans le booking (21% pour le top 20 vs. 15% pour l'ensemble des clients).

Empreinte géographique et sectorielle inchangée

La répartition géographique des revenus semestriels est quasi-identique à celle du premier semestre 2019 : la zone EMEA représente 51,6% (vs. 52,7%) du chiffre d’affaires total, l'Asie représente 34,1% (vs. 33,2%) et les Amériques représentent 14,3% (vs. 14,1%). La zone EMEA a été la plus impactée sur le semestre, suivie par les zones Asie et Amériques.

Les quatre industries prioritaires du groupe - Automobile et Transport terrestre, Aéronautique et Aérospatiale, Industrie lourde et Energie - ont représenté environ 87% du total des commandes sur le semestre. L’activité Automobile et Transport terrestre, première industrie du groupe, est demeurée relativement stable en dépit d’un contexte sectoriel difficile. Les autres industries prioritaires ont davantage souffert de la crise actuelle, avec un ralentissement significatif des commandes sur l'industrie Aéronautique et Aérospatiale.

Résultats financiers

L’EBITDA S1 2020 (avant IFRS 16) se monte à 15,0 M€ (18,6% du chiffre d'affaires) vs. 21,3 M€ (24,2%) sur la même période de l'année dernière ;

L’EBIT S1 2020 (avant IFRS 16) atteint 12,5 M€ (15,4%) vs. 19,6 M€ (22,2%) au S1 2019 ;

La marge brute reste stable à 77,3 % (vs. 77,7 %). Les dépenses opérationnelles sont également stables à 68,3 M€ au S1 2020 (vs. 68,7 M€ au S1 2019).

Le groupe a renforcé le contrôle de ses coûts au cours du semestre. Tout en pivotant immédiatement vers le télétravail, l'adoption de nouvelles méthodes de marketing a permis une réduction de plus de 50 % des frais de déplacement et de marketing. La baisse des rémunérations variables corrélées au volume de ventes a été un autre facteur de réduction des coûts. En outre, le groupe a maintenu ses efforts d’allocation de coûts à ses priorités stratégiques en ligne avec son plan de transformation et vers une croissance plus durable. Globalement ces mesures auront un impact plus important sur le S2 2020 et sur l'exercice 2021.

Trésorerie

La trésorerie disponible du groupe a augmenté à 24,7 M€ au 30 juin 2020 (vs. 16,3 M€ au 30 juin 2019).

La dette financière brute s’élève à 39,6 M€ (vs. 49,6 M€ au 31 décembre 2019) et la dette nette a diminué à 14,9 M€ (vs. 29,4 M€ au 31 décembre 2019) en liaison avec la saisonnalité. Le ratio d'endettement (dette nette sur fonds propres) diminue à 15,6% (contre 34,4%).

Au 30 juin 2020, ESI Group détenait 6,3 % de son capital en actions propres.

ESI Group a sollicité un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) auprès de son pool bancaire et de Bpifrance. A la date du Conseil d’administration, le PGE octroyé par Bpifrance a été encaissé (1,75 m€) et les accords de l’ensemble des banques du pool ont été obtenus pour un PGE syndiqué de 12 m€ - la rédaction du contrat étant actuellement en cours.

Perspectives

Les solutions ESI Group figurent parmi les plus performantes du marché et les plus critiques pour répondre aux besoins industriels et bénéficient de solides références :

Sa collaboration avec le Kion Group, leader mondial des chariots de manutention, en est une excellente illustration. ESI Group permet au groupe Kion d'accélérer sa transformation digitale et d'augmenter sa productivité en diminuant voire en éliminant le recours aux prototypes physiques pendant la production.

Dans le secteur Aéronautique, un secteur très bousculé, ESI a obtenu 100 % du renouvellement annuel des logiciels auprès d'un grand OEM américain de l'aérospatiale, dont une partie de New Business, au plus fort de la pandémie illustrant l'importance stratégique des solutions d'ESI.

Les principaux clients d'ESI Group visent désormais à maximiser la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie avec la nécessité d’une transformation pour obtenir des résultats. Dans cette perspective, ESI group collabore avec l’un des principaux fabricants d’équipements de construction et d’exploitation minière, afin de réduire leur consommation d’énergie. Grâce à un projet dédié basé sur le concept d’Hybrid-TwinTM, les équipes d’ESI Group aident ce fabricant sur toute la durée de vie de son produit – de la conception à l’amélioration des performances en service.

Dans ce cadre, ESI Group accélère l’exécution de son plan de transformation à l'échelle mondiale centré sur le développement de ses ventes et l'amélioration de ses marges, en se focalisant autour de quatre solutions (Pre-certification, Smart Manufacturing, Human Centric and Pre-experience) sur quatre industries prioritaires. Cette proposition de valeur sera illustrée lors du prochain "ESI Live", Forum numérique mondial, le 5 novembre 2020.

Gouvernance

Le Conseil d'administration du 8 septembre 2020 a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 21 octobre 2020 pour notamment offrir la possibilité de nommer des censeurs en vue de l’entrée en fonction de nouveaux administrateurs.

Prochains évènements

Chiffre d’affaires T3 2020 27 octobre 2020

À propos d’ESI Group

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. ESI a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 146 millions d’euros, détient son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

ANNEXE 1

Etats financiers consolidés

Communiqué de presse résultats semestriels

10/09/2020

1. Compte de résultat consolidé

Semestre clos au 30 juin 2020

Pour rappel, suite à la décision de l’Assemblée Générale du 18 juillet 2019, la date de clôture de l’exercice fiscal du Groupe a été décalée au 31 décembre (précédemment 31 janvier). En conséquence, les comptes semestriels portent désormais sur la période du 1er janvier au 30 juin (précédemment du 1er février au 31 juillet).

La saisonnalité importante de l’activité Licences en janvier ne permet pas d’assurer la comparabilité des résultats entre les premiers semestres 2019 et 2020 (ci-dessous), aussi des données financières proforma ont été établies (janvier à juin 2020 comparé à janvier à juin 2019).

(En milliers d’euros) S1 2020 janvier à juin S1 2019 février à juillet 31 décembre 2019 février à décembre Licences et maintenance 69 214 40 854 75 320 Consulting 11 341 13 585 25 718 Autres 256 369 1 159 CHIFFRE D’AFFAIRES 80 811 54 809 102 197 Coût des ventes (18 378) (17 886) (33 873) Frais de recherche et développement (15 485) (16 078) (29 832) Frais commerciaux et marketing (21 613) (19 539) (38 841) Frais généraux et administratifs (12 643) (9 650) (21 476) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 12 692 (8 345) (21 825) Autres produits et charges opérationnels 6 28 1 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 12 698 (8 317) (21 824) RÉSULTAT FINANCIER (822) (961) (2 563) Quote-part de résultat net des entreprises associées (189) (264) 26 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 11 687 (9 542) (24 360) Impôts sur les résultats (2 813) 2 501 3 446 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 8 874 (7 041) (20 914) Part des intérêts minoritaires (5) 103 32 RÉSULTAT NET PART GROUPE 8 880 (7 144) (20 946) Résultat net par action (en unité monétaire : euro) 1.57 (1.27) (4,06) Résultat net dilué par action (en unité monétaire : euro) 1.55 (1.26) (4,01)

État du résultat global

(En milliers d’euros) S1 2020 janvier à juin S1 2019 février à juillet 31 décembre 2019 février à décembre RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 8 874 (7 041) (20 914) Éléments recyclables du résultat global Variation de la juste valeur des instruments financiers 9 (16) (12) Écarts de conversion (559) 737 866 Éléments non recyclables du résultat global Pertes et gains actuariels (15) 4 (688) TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (565) 725 166 RÉSULTAT GLOBAL 8 309 (6 316) (20 748) Part revenant au Groupe 8 318 (6 439) (20 792) Part revenant aux minoritaires (9) 123 44

2. Bilan consolidé

(En milliers d’euros) S1 2020 30 juin 2020 31 décembre 2019 S1 2019 31 juillet 2019 ACTIF ACTIFS NON COURANTS 146 120 152 176 152 224 Écarts d’acquisition 41 438 41 448 41 550 Immobilisations incorporelles 61 843 62 139 61 708 Immobilisations corporelles 5 181 5 633 5 889 Droits d’utilisation des actifs loués 18 320 20 680 22 077 Participation dans les entreprises associées 807 1 099 823 Impôts différés actifs 15 254 17 204 14 603 Autres actifs non courants 3 271 3 264 5 570 Instruments de couverture 7 6 3 ACTIFS COURANTS 79 710 82 183 72 818 Clients 32 845 44 733 38 729 Autres créances courantes 19 078 13 720 14 663 Charges constatées d’avance 3 094 3 489 3 939 Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 692 20 241 15 487 TOTAL ACTIF 225 830 233 655 225 042 PASSIF CAPITAUX PROPRES 95 673 85 983 99 555 Capitaux propres – part du Groupe 95 611 85 912 98 661 Capital 18 055 18 055 18 054 Primes 25 833 25 833 25 818 Réserves 42 392 61 982 61 421 Résultat 8 880 (20 946) (7 144) Écarts de conversion 450 987 512 Intérêts minoritaires 62 71 894 PASSIFS NON COURANTS 55 675 65 941 69 883 Dettes financières, part à long terme 25 957 30 457 33 157 Dettes de location non courantes 13 504 20 002 21 821 Provision pour avantages au personnel 11 328 11 016 10 315 Impôts différés passifs 3 761 3 761 3 763 Instruments de couverture 16 28 55 Autres dettes à long terme 1 109 677 772 PASSIFS COURANTS 74 463 81 731 55 605 Dettes financières, part à court terme 13 601 19 143 7 670 Dettes de location courantes 4 350 631 324 Fournisseurs 8 011 8 632 6 740 Dettes fiscales et sociales et autres dettes courantes 27 295 24 230 17 771 Provisions 507 675 701 Passifs sur contrats, produits constatés d’avance 20 716 28 421 22 400 TOTAL PASSIF 225 830 233 655 225 042

3. Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(En milliers d’euros sauf le nombre d’actions) Nombre d’actions Capital Primes Réserves consolidées Écarts de conversion Part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres AU 31 JANVIER 2019 6 017 892 18 053 25 818 61 197 (205) 104 861 771 105 633 Variation de juste valeur des instruments financiers

de couverture (12) (12) (12) Écarts de conversion 848 848 18 866 Pertes et gains actuariels (682) (682) (6) (688) Produits et charges comptabilisés directement

en capitaux propres (694) 848 154 12 166 Résultat net (20 946) (20 946) 32 (20 912) TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL (21 640) 848 (20 792) 44 (20 748) Augmentation de capital 600 2 15 17 17 Actions propres 22 22 22 Stock-options et actions gratuites 690 690 690 Transactions avec des minoritaires 927 927 (750) 177 Autres mouvements 187 187 6 193 AU 31 DECEMBRE 2019 6 018 492 18 055 25 833 41 383 643 85 912 71 85 983 Variation de juste valeur des instruments financiers

de couverture 9 9 9 Écarts de conversion (555) (555) (4) (559) Pertes et gains actuariels (15) (15) (15) Produits et charges comptabilisés directement

en capitaux propres (6) (555) (561) (4) (565) Résultat net 8 880 8 880 (5) 8 874 TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL 8 874 (555) 8 319 (9) 8 310 Augmentation de capital Actions propres (12) (12) (12) Stock-options et actions gratuites 424 424 424 Transactions avec des minoritaires (39) (39) (39) Autres mouvements 1 006 1 006 1 006 AU 30 JUIN 2020 6 018 492 18 055 25 833 51 636 88 95 611 62 95 673

VARIATIONS AU PREMIER SEMESTRE 2019

(En milliers d’euros sauf le nombre d’actions) Nombre d’actions Capital Primes Réserves consolidées Écarts de conversion Part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres AU 31 JANVIER 2019 6 017 892 18 053 25 818 61 197 (205) 104 861 771 105 633 Variation de juste valeur des instruments financiers

de couverture (16) (16) (16) Écarts de conversion 717 717 20 737 Pertes et gains actuariels 4 4 4 Produits et charges comptabilisés directement

en capitaux propres (12) 717 705 20 725 Résultat net (7 144) (7 144) 103 (7 041) TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL (7 156) 717 (6 439) 123 (6 316) Augmentation de capital Actions propres (114) (114) (114) Stock-options et actions gratuites 359 359 359 Transactions avec des minoritaires (41) (41) (41) Autres mouvements 35 35 35 AU 31 JUILLET 2019 6 017 892 18 053 25 818 54 280 512 98 661 894 99 556

4. Tableau des flux de trésorerie consolidés

(En milliers d’euros) S1 2020 janvier à juin S1 2019 février à juillet 31 décembre 2019 février à décembre Résultat net de l’ensemble consolidé 8 874 (7 041) (20 946) Quote-part de résultat net des entreprises associées (189) (264) (32) Amortissements et provisions (1) 6 042 5 096 8 882 Impact de la capitalisation des frais de développement 11 (82) (1 300) Charge d’impôt (exigible et différé) 2 813 (2 501) (3 446) Impôts versés (401) (415) (1 980) Gains et pertes financiers latents 359 (368) 120 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 424 358 690 Résultat de cessions d’actifs et autres éléments calculés 4 16 114 MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 18 316 (4 722) (17 879) Créances clients et comptes rattachés 10 873 26 703 19 446 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (549) (2 058) (293) Autres créances et autres dettes (9 979) (18 534) (865) Variation du besoin en fonds de roulement 345 6 101 18 288 FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION 18 661 1 379 409 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (577) (566) (591) Acquisitions d’immobilisations corporelles (754) (713) (1 390) Acquisitions de filiales nettes de la trésorerie acquise - 33 (795) Autres opérations d’investissement 190 (785) (7) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (1 141) (2 032) (2 784) Emprunts et avances conditionnées - 8 034 14 422 Remboursements de prêts, de dettes de location et d’avances conditionnées (1) (12 763) (10 030) (10 148) Augmentation de capital - - 17 Rachats et reventes d’actions propres (12) (114) 22 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (12 775) (2 110) 4 312 Impact des variations de change sur la trésorerie (294) 164 216 AUGMENTATION / (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 4 452 (2 599) 2 153 Trésorerie à l’ouverture 20 241 18 086 18 087 Trésorerie à la clôture 24 692 15 487 20 241 VARIATION DE TRÉSORERIE 4 452 (2 599) 2 154 (1) L’impact de la norme IFRS 16 pour S1 2020 est une augmentation du retraitement d’amortissements et provisions et donc une amélioration de la marge brute d’autofinancement à hauteur de +2,7 millions d’euros, avec contrepartie remboursement des dettes de location dans la partie financement du TFT pour -2,7 millions d’euros.

ANNEXE 2

Méthodologie d’élaboration de l’information proforma dans le cadre du changement de date de clôture

Communiqué de presse résultats semestriels

10/09/2020

Suite au changement de date de clôture, les comptes semestriels portent désormais sur la période du 1er janvier au 30 juin (précédemment du 1er février au 31 juillet). Janvier étant une période très significative en termes de chiffre d’affaires (renouvellement de près de la moitié de contrats de l’activité Licences), les résultats du premier semestre 2020 diffèrent sensiblement de ceux du premier semestre 2019.

A des fins de bonne comparabilité des informations, les principaux agrégats des états financiers ont été recalculés en proforma de janvier à juin au titre de l’année 2019. Les données proforma permettent ainsi de refléter la performance financière du Groupe et son évolution sur deux périodes comparables.

Conformément à la recommandation n°2013-08 de l’AMF, l’information proforma sur 6 mois a été établie à la nouvelle date de clôture du semestre.

Les informations proforma semestrielles S1 2019 ont été établies selon la même méthodologie que les informations proforma annuelles présentées au 31 décembre 2019 :

- Réalisation de clôtures additionnelles pour l’ensemble des entités du Groupe au 31 décembre 2018 et au 30 juin 2019, venant s’ajouter aux clôtures « historiques » d’arrêté des comptes au 31 janvier 2019 et au 31 juillet 2019. Ces clôtures additionnelles ont permis de produire le bilan au 30 juin 2019 (directement comparable au bilan au 30 juin 2020) et le compte de résultat de janvier à juin 2019.

- Le processus de consolidation des clôtures additionnelles a été le même que pour chaque clôture « historique », pour l’ensemble des entités.

- Plus spécifiquement, les comptes significatifs suivants ont été déterminés en utilisant les modalités suivantes :

Le chiffre d’affaires de l’activité Licences provient de deux obligations de prestations : l’accès au logiciel (soit la licence elle-même) et la prestation de maintenance. Le chiffre d’affaires de la part d’accès au logiciel a été reconnu sur la base des dates effectives de mise à disposition du logiciel au client, celui relatif à la prestation de maintenance reconnu linéairement sur la durée annuelle du contrat - soit la méthode usuelle de chaque clôture, conforme à la norme IFRS 15 ;

Le chiffre d’affaires de l’activité Services correspond principalement à des prestations de consulting. Le chiffre d’affaires consulting a été constaté à l’avancement des projets à fin juin 2019, pour toutes les entités disposant d’un suivi mensuel. En cas d’absence de suivi mensuel, une proratisation par mois a été calculée – cette approche étant acceptable étant donné la linéarité mois par mois du chiffre d’affaires de cette activité ;

Les coûts directement liés au chiffre d’affaires (telles les redevances versées à des tiers ou des commissions versées à des agents) ont été calculés sur la base du chiffre d’affaires de chaque mois ;

Les coûts de personnel hors bonus variable résultent des données de paie et charges sociales versées chaque mois, les provisions relatives ayant été calculées en fonction de la situation existant à chaque clôture. La provision pour bonus variable au 30 juin 2019 a été ajustée sur le même principe que le calcul au 30 juin 2020 ;

L’impact net de la capitalisation des coûts de développement et les dotations nettes aux amortissements et provisions ont été calculés au 30 juin 2019 ;

Certains autres coûts externes peuvent résulter d’estimations prorata temporis, par exemple les charges de loyer des locaux occupés par les entités du Groupe qui sont en règle générale facturées au trimestre.

Les composantes de l’évolution de la position de trésorerie ont été déterminées au travers d’un tableau de flux de trésorerie élaboré selon le process habituel de chaque consolidation.

ANNEXE 3

Passage du résultat opérationnel à l’EBITDA hors impact IFRS 16

Communiqué de presse résultats semestriels

10/09/2020

(En millions d’euros) S1 2020 janvier à juin S1 2019 janvier à juin PROFORMA S1 2019 février à juillet A RESULTAT OPERATIONNEL 12,7 19,6 (8,3) B Amortissements & Dépréciations hors dépréciations nettes des créances clients et amortissement des coûts de développement activés (5,3) (4,5) (4,6) A-B=C EBITDA 18,0 24,1 (3,7) D Retraitement de la charge de loyers IFRS 16 3,0 2,8 2,8 E Amortissement IFRS 16 (2,8) (2,8) (2,8) D+E=F Impact IFRS 16 sur le résultat opérationnel 0,2 0,0 0,0 A-F RESULTAT OPERATIONNEL hors impact IFRS 16 12,5 19,6 (8,3) C-D EBITDA hors impact IFRS 16 15,0 21,3 (6,5)

Pour rappel :

- L’EBITDA présenté chaque semestre comprend les dépréciations nettes des créances clients (dotation nette de 0,4 m€ sur S1 2020) et l’impact de la capitalisation des coûts de développement conformément à IAS 38 net de l’amortissement correspondant (impact de -11 k€ sur S1 2020)

- IFRS 16 : Applicable depuis l’exercice 2019, la norme IFRS 16 prévoit la reconnaissance d’actifs et de passifs issus des contrats de location (immobilisations corporelles - biens immobiliers et véhicules, et dettes de location). La charge de loyer correspondante est répartie entre dotations aux amortissements et charge financière sur la dette. ESI a reconnu les actifs et les passifs liés au droit d'utilisation des bureaux et des véhicules loués. La charge de location est ventilée entre l'amortissement de l'actif du droit d'utilisation et les intérêts de la dette. L'impact de la norme IFRS 16 sur l'EBIT reste limité.

1 Taux de change constant

2 Nouvelle norme de comptabilisation des contrats de location applicable depuis le 1er Janvier 2019

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200910005796/fr/