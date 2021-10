ESI Group : accueil mitigé pour le nouveau plan stratégique

Le nouveau plan stratégique d'ESI Group reçoit un accueil mitigé à la Bourse de Paris mardi, certains analystes doutant de la capacité du spécialiste du prototypage virtuel à faire décoller sa croissance.



A l'approche de l'heure du déjeuner, l'action avance d'un peu plus de 0,8%, une performance globalement en ligne avec le reste du marché parisien. Le titre continue néanmoins de gagner plus de 50% depuis le début de l'année contre +12% pour l'indice CAC Mid & Small.



ESI, qui a détaillé ce matin les objectifs financiers de sa nouvelle feuille stratégique à trois ans, reconnaît lui-même qu'il évolue sur un marché dynamique, mais que son bénéfice et sa croissance se sont trouvés jusqu'ici 'en deçà' de ses concurrents et des attentes du marché.



Pour révéler son potentiel, ESI Group dit avoir l'intention de mondialiser sa distribution pour servir des clients internationaux et déployer un nouveau modèle opérationnel.



Son plan 'OneESI 2024 - Focus to grow' vise ainsi une croissance du chiffre d'affaires proche des deux chiffres à horizon 2024, assortie d'un résultat opérationnel ajusté supérieur à 20%.



Mais dans une note de recherche, les analystes d'Invest Securities se montrent quelque peu dubitatifs.



'Si l'objectif d'amélioration de la rentabilité constitue une bonne surprise, la dynamique de croissance pourrait décevoir', estime le bureau d'études parisien.



