ESI Group : annonce une évolution de sa gouvernance

Regulatory News :

ESI Group, (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), annonce dans le cadre de l’évolution de sa gouvernance, la nomination d’Alex Davern en tant qu’administrateur et président du Conseil d’administration, à compter du 8 février 2021, des changements dans l’organisation du conseil d’administration et le départ à la retraite de Vincent Chaillou, Directeur général délégué.

Président du Conseil

A partir du 8 février 2021, Alex Davern est nommé administrateur et président du conseil d'administration d'ESI Group. Alex Davern a été nommé censeur indépendant au conseil d'administration en octobre 2020, et était auparavant PDG de National Instruments, Inc. (NATI : NASDAQ).

Alex Davern, commente : "J'ai beaucoup apprécié travailler avec Cristel et l'équipe et je vois un grand potentiel dans la valeur unique qu'ESI Group apporte à ses clients. Je me réjouis de continuer à travailler avec Cristel et le reste du Conseil d'administration pour finaliser la transformation d'ESI visant à doter les industriels de solutions puissantes et axées sur les résultats".

Cristel de Rouvray, Directrice générale, commente : "S'appuyant sur des décennies d'excellence technologique, ESI Group a pris la décision audacieuse de se transformer et de viser une amélioration durable de ses performances afin de s'assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour réaliser notre vision et notre mission. Les 26 années d'expérience d'Alex Davern dans la croissance et la transformation de National Instruments, ainsi que le soutien continu de notre Conseil d'administration, me seront précieux ainsi qu’à ESI. Je suis déterminée à diriger ESI dans les années à venir".

Biographie d’Alex Davern

Alex Davern a travaillé pendant 26 ans pour National Instruments (NATI : NASDAQ), un leader mondial des systèmes de test et de mesure automatisés, où il a occupé successivement des postes de direction, notamment celui de directeur des opérations et de directeur général. Alex Davern a contribué au développement de la société jusqu'à ce qu'elle atteigne un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard de dollars avec plus de 7 000 personnes dans 50 pays. Alex Davern a récemment quitté son poste de Directeur général pour se concentrer sur son rôle de membre du conseil d'administration de National Instruments Inc, Cirrus Logic Inc et ESI Group. Il est diplômé de l'University College de Dublin en 1986 et possède la double nationalité irlandaise et américaine.

Composition du conseil d’administration

Anticipant la fin de son mandat prévu lors de l'Assemblée générale de juin 2021, Charles-Helen des Isnards a mis un terme à son mandat d’administrateur d'ESI le 8 février 2021. Il est nommé censeur.

Sur la base des modifications ci-dessus, le conseil d'administration de la société sera composé de huit administrateurs (dont cinq indépendants) et d'un censeur :

- Alex Davern, Président du conseil d'administration et du comité de Nomination & Gouvernance et membre des comités Stratégique, d'Audit et de Technologie & Marketing

- Alain de Rouvray, Fondateur

- Cristel de Rouvray, Directrice générale, Présidente du comité stratégique et membre des comités de Nomination & Gouvernance et Technologie & Marketing

- Rajani Ramanathan, Présidente du comité Technologie & Marketing et membre des comités Stratégique, de Nomination & Gouvernance et des Rémunérations

- Véronique Jacq, Présidente du comité d'Audit et membre des comités Stratégique et Technologie & Marketing

- Eric d'Hotelans, Président du comité des Rémunérations et membre des comités Stratégique, d'Audit et de Nomination & Gouvernance

- Vincent Chaillou, Directeur général délégué et membre des comités Stratégique et Technologie & Marketing

- Yves de Balmann, membre des comités Stratégique et des Rémunérations

- Charles-Helen des Isnards, censeur

Départ à la retraite de Vincent Chaillou

Le conseil d'administration annonce le départ à la retraite de Vincent Chaillou, à compter du 31 décembre 2021.

Le processus de départ à la retraite, qui s'inscrit dans l'évolution de la stratégie de gouvernance d'ESI, se fait en 2 phases :

- Le 8 février 2021, le conseil d'administration d'ESI Group, a enregistré la fin prévisionnelle du mandat de Directeur général délégué de Vincent Chaillou à compter du 22 juin 2021, date prévisionnelle de l'assemblée générale.

- A partir du 23 juin 2021, Vincent Chaillou restera directeur de la stratégie et directeur régional EMEA et Extrême-Orient et membre du comité exécutif du groupe jusqu'au 31 décembre 2021.

Vincent Chaillou restera membre du conseil d'administration.

Vincent Chaillou commente « Je suis engagé dans cette année de continuité de la transformation d’ESI Group. Mon plus beau challenge sera le passage de témoin avant ma retraite opérationnelle. Mon mandat d’administrateur me permettra de rester impliqué dans la vie de la société ».

Comité exécutif du groupe

Le comité exécutif du groupe est composé de :

- Cristel de Rouvray, Directrice générale

- Vincent Chaillou, Directeur général délégué, directeur de la stratégie et directeur régional EMEA et Extrême-Orient

- Mike Salari, Corporate COO, Revenue Generation

- Olfa Zorgati, Directrice administrative et financière

- Dominique Lefebvre, Vice-président exécutif, Plateformes et Opérations produits

- Corinne Romefort-Régnier, Directrice de la gouvernance

Informations complémentaires

ESI Group a été informé par Madame Cristel de Rouvray qu'elle a notifié aux parties au pacte d'actionnaires du 25 octobre 2000 conclu entre elle-même, certains membres de sa famille et la succession Dubois, sa décision de renoncer à tout droit, et de ne plus être liée par l’une quelconque des obligations, prévus par ledit pacte, avec effet au 9 mars 2021. En conséquence, Madame Cristel de Rouvray ne sera plus considérée comme agissant de concert avec les autres parties au pacte d'actionnaires précité.

Prochains événements

Chiffre d’affaires 2020 – 9 février 2021 18h Résultats annuels 2020 – 16 mars 2021 18h

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Suivez ESI

http://www.esi-group.com/linkedin

http://www.esi-group.com/facebook

http://www.esi-group.com/twitter

http://www.esi-group.com/youtube

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210208005910/fr/