ESI Group : contribue à la reforestation de la planète en plantant 10 000 arbres d'ici 2025

ESI Group (Paris:ESI), acteur de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industries, contribue à la reforestation de la planète en plantant 10 000 arbres d’ici 2025. D’ici la fin de l’année, plusieurs milliers d’arbres auront été plantés par les clients et collaborateurs d’ESI grâce à un programme de Reforest’Action, une entreprise à vocation sociale dont la mission principale est de préserver, restaurer et créer des forêts en France et dans le monde, via des projets de reforestation collective. Ainsi chaque participant a la possibilité de suivre l’évolution de la reforestation et de ses bénéfices en temps réel (impact sur le climat, la biodiversité, la santé et l’emploi) sur https://www.reforestaction.com/en/esi-group.

« Avec ce programme de reforestation qui s’inscrit dans notre démarche RSE, ESI Group permet d’engager collectivement ses clients et collaborateurs dans une action concrète pour, ensemble, agir, par un geste simple, pour préserver notre planète. Il s’agit d’œuvrer vers la maîtrise et la réduction de notre empreinte carbone avec l’implication de nos parties-prenantes », déclare Corinne Romefort-Régnier, Directrice de la Gouvernance du groupe.

ESI, un acteur engagé à limiter son empreinte environnementale et celle de ses clients

Cette action importante en termes d’engagement RSE se place dans la continuité de la nature des activités du groupe. Grâce à ses solutions, l’entreprise s'engage à aider ses clients à développer de meilleurs produits, à atteindre les normes les plus élevées de protection de l'environnement, tout en limitant considérablement les déchets et les émissions de gaz.

« ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider l’industrie à remplacer les tests et prototypes réels par des tests et prototypes virtuels, permettant à ses clients du monde entier de fabriquer puis de tester virtuellement leurs produits, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance dans différents environnements, tout au long du cycle de vie du produit. Ainsi, ESI Group aide ses clients à agir pour baisser leur empreinte carbone mais également leur budget en R&D » déclare Jonas Fredriksson, Directeur général d’ESI pour l’Europe du nord et membre du comité de pilotage CSR.

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

