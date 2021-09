ESI Group : hausse d'un quart du résultat net semestriel

ESI Group publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net en hausse de 25,1% à 11,1 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté (avant IFRS 16) en croissance de 43,9% à 18 millions (+50,8% à taux de changes constants).



Le chiffre d'affaires s'accroit de 1,3% à 81,8 millions d'euros, illustrant la stabilité des activités récurrentes et le rebond de l'activité new business avec une croissance de 18,4% (+21,8% à taux de changes constants).



La société de solutions de prototypage virtuel a amélioré son free cash-flow de 2,9 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020 grâce à des investissements courants plus faibles et à une marge brute d'autofinancement plus élevée.



