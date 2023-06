ESI Group : le titre s'envole après l'offre de Keysight

L'action ESI Group s'envole de près de 50% ce jeudi matin à la Bourse de Paris suite à la proposition de rachat présentée par l'américain Keysight, qui valorise le spécialiste français du prototypage virtuel à plus de 910 millions d'euros.



Vers 10h45, le titre ESI grimpe de 48%, signant la deuxième plus forte hausse du marché parisien, pour quasiment s'aligner avec le prix proposé dans le cadre de l'offre.



ESI a annoncé hier soir que Keysight avait remis une offre ferme à certains actionnaires afin de procéder à l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant 50,6% du capital et 55,8% des droits de vote.



Le prix de 155 euros par action, payé en espèces, représente une prime d'environ 72% par rapport au cours de clôture du 17 mai dernier (90 euros), dernier jour avant l'annonce par ESI de l'existence de discussions, en réponse à des rumeurs apparues dans la presse.



L'offre ferme de Keysight serait suivie du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des titres en circulation, puis d'une procédure de retrait obligatoire et d'une radiation d'Euronext Paris.



En intégrant les logiciels d'ESI dans son portefeuille de tests électroniques, Keysight dit vouloir étendre ses capacités de prototypage virtuel dans le secteur de l'ingénierie assistée par ordinateur.



La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023 et le dépôt de l'offre suivra peu de temps après.



