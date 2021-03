ESI Group : Résultats annuels 2020

Construction des fondations pour une meilleure croissance et rentabilité

ESI Group (Paris:ESI), Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), publie ses résultats pour l'exercice financier commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2020, approuvés par le conseil d'administration le 15 mars 2021.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente : « 2020 a été une année charnière pour l'industrie et ESI Group. Au cours de cette année sans précédent, ESI a pu accélérer sa transformation pluriannuelle et démontrer à la fois la résilience de son modèle économique et l'adaptabilité de ses coûts. Nous avons maîtrisé l'impact de la baisse de notre chiffre d’affaires grâce à une gestion proactive des coûts, et les effets de ces décisions continueront à porter leurs fruits en 2021 et au-delà. Nous nous appuyons sur de solides fondations, visant des gains durables à la fois en termes de croissance de notre chiffre d’affaires et de rentabilité, à mesure que la valeur incontestable que nous apportons à l'industrie est reconnue. ESI est le partenaire essentiel de la transformation numérique de nos clients clés. En nous focalisant et en appliquant les meilleures pratiques, nous visons à étendre l'impact et le nombre de ces projets stratégiques, grâce à notre combinaison unique de logiciels de simulation prédictive et de savoir-faire applicatif spécifique à chaque industrie, acquis au cours des 48 dernières années. »

(M€) 31/12/20201 31/12/2019

(Jan – Dec) Variation Variation

Taux de change

constant (tcc) Chiffre d’affaires 132,6 146,2 -9,3% -8,7% Marge brute 98,7 107,4 -8,1% -7,5% %CA 74,5% 73,4% Résultat opérationnel (ajusté2) 3,7 8,3 -55,6% -55,0% %CA 2,8% 5,7% Résultat opérationnel 4,0 8,4 -52,0% -55,0% %CA 3,1% 5,8% Résultat net 1,4 n/a n/a %CA 1,1% n/a n/a Trésorerie 22,5 20,2 11,0%

Maîtrise des coûts et bonne résilience des résultats

Le chiffre d’affaires 2020 a atteint 132,6 millions d'euros grâce à la proportion significative de chiffre d’affaires récurrent et à l'augmentation de la part des licences dans le chiffre d’affaires. Compte tenu du défi créé par la crise de la COVID pour générer du chiffre d’affaires, ESI Group a mis en place un plan d’actions pour réduire ses coûts opérationnels totaux de 6,6% à 128,9 millions d’euros contre 137,9 millions d’euros en 2019. La plupart de ces mesures de contrôle des coûts ne porteront leurs fruits qu'en 2021.

Le taux de marge brute s’est amélioré à 74,5 % contre 73,4 % en 2019 en raison du taux de marge brute des licences à 86,9 % et du poids relatif des licences dans le chiffre d’affaires total (82,4 % pour l'exercice 2020 contre 79,3 % pour l'exercice 2019). Les coûts opérationnels (R&D, S&M & G&A) ont diminué de 4,2 % à 95,1 millions d'euros. Malgré la baisse du résultat opérationnel, le résultat net reste positif (résultat de change favorable et baisse de la charge d’impôts) à 1,4 million d'euros.

ESI a une solide trésorerie

ESI Group a démontré sa capacité à maintenir un bilan solide dans un environnement mondial difficile au cours de l'année fiscale 2020. La dette financière nette a diminué à 24,9 millions d'euros contre 29,4 millions d'euros fin décembre 2019, avec un ratio d’endettement de 28,4 % (dette nette/fonds propres) contre 34,2 % en 2019. Au 31 décembre 2020, la trésorerie atteint 22,5 millions d'euros, incluant un prêt garanti par l'État de 13,75 millions d'euros (PGE) contre 20,2 millions d'euros fin 2019. ESI n’a pas utilisé sa facilité de crédit renouvelable (RCF) à court terme à la fin de cette année contre une utilisation de 10 millions d'euros l'année dernière.

Une feuille de route qui aligne tous les efforts du groupe pour accélérer la croissance du chiffre d’affaires

ESI s'est construit sur sa capacité à s'attaquer aux défis complexes des ingénieurs dans tous les domaines et dans toutes les industries. Au cours des 18 derniers mois, le Groupe a réalisé un effort de transformation important pour aligner ses équipes à travers le monde, adopter les meilleures pratiques en matière de systèmes, de processus et d'outils, et concentrer sa stratégie sur son cœur de métier. L'organisation et la feuille de route du groupe sont maintenant fixées pour s'attaquer aux objectifs long terme : assurer une forte croissance du chiffre d'affaires tout en améliorant significativement les résultats.

Communiquée il y a un an, ESI axe sa proposition de valeur autour de 4 industries principales et de 4 résultats principaux pour les clients.

Des feuilles de route de développement sont maintenant définies pour chaque industrie. Ces feuilles de route sont utilisées pour aligner les priorités d'investissements pluriannuels et guider les équipes. ESI fournit des solutions de premier ordre pour des applications critiques permettant à ses clients de prendre les bonnes décisions au bon moment. Quelques exemples de réussite partagés en 2020 illustrent ce point :

- Avec l'aide d'ESI, Nissan Motors a réussi à créer la bonne méthodologie et à prendre les bonnes décisions d'ingénierie afin d'industrialiser un nouveau matériau - le CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ; une étape stratégique clé pour atteindre leurs objectifs de réduction de CO 2 . En savoir plus.

- Grâce à la solution Human Centric d'ESI, Latécoère a réduit ses délais d'industrialisation tout en impliquant toutes les parties prenantes dès le début du processus de développement afin d'obtenir leurs retours d'expérience et de former des opérateurs dans d'autres régions du monde. En savoir plus.

- Un équipementier mondial de machines lourdes est resté productif pendant la crise de la COVID-19 en utilisant de chez lui les solutions de réalité virtuelle du groupe.

Sur le plan commercial, tirant parti de sa solide base installée, le Groupe a défini une stratégie de commercialisation fondée sur la segmentation de sa clientèle afin, d'une part, de renforcer la relation et d'accroître les activités avec les grands comptes existants et, d'autre part, de susciter de nouvelles opportunités commerciales à l'échelle mondiale.

Cet alignement a également conduit à des rationalisations de la structure de coûts (alignement du développement de logiciels sur le retour sur investissement, réduction des installations, événements et marketing globaux et optimisés) dont les bénéfices étaient partiellement visibles en 2020 et continueront à se matérialiser en 2021 et dans les années à venir.

Le Groupe s’attend à ce que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021soit compris entre 52 millions et 55 millions d’euros comparé à 54,9 millions d’euros au premier trimestre 2020.

Déclarations relatives à l’information prospective du groupe

Ce communiqué contient des "déclarations prospectives". L’année 2021 débute avec des bases plus solides permettant une focalisation accrue sur l'exécution pour permettre de viser une croissance et une rentabilité durables. Le soutien continu de la base installée donne l'opportunité de concentrer les efforts du groupe sur l'expansion des activités avec les principaux comptes mondiaux et sur l’augmentation du pipeline de New Business. Le Groupe s’attend à ce que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 soit compris entre 52 millions et 55 millions d’euros comparé à 54,9 millions d’euros en T1 2020. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés au virus COVID-19 et les perturbations afférentes de l'économie et du marché; d'autres changements ou fluctuations défavorables dans l'économie mondiale ; d'autres fluctuations défavorables dans notre industrie, des fluctuations des taux de change, des changements dans l'environnement réglementaire actuel du commerce mondial ; des fluctuations dans les demandes et les marchés des clients ; des fluctuations dans la demande de nos produits, y compris les commandes de nos grands clients ; des cyber-attaques ; des dépassements de dépenses ; et des effets défavorables des changements de prix ou des taux d'imposition effectifs. La société renvoie les lecteurs à son document d'enregistrement universel - chapitre 3 présentant les risques associés aux performances futures de la société.

Prochains événements

Premier trimestre 2021 – 29 avril 2021 18h

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2020 s’est élevé à 132,6M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

1 Audit des comptes de l’exercice 2020 en cours

2 Résultat opérationnel ajusté avant prise en compte de la norme IFRS 16

