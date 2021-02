ESI Group : nomme Mike Salari en tant que Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), acteur de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industries, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mike Salari au poste de Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation. Mike continue à reporter à Cristel de Rouvray, Directrice générale du groupe.

Mike Salari, 60 ans, est responsable d’une nouvelle fonction qui comprend l’exécution, la satisfaction et le développement des activités commerciales auprès des clients en France et à l’international.

Mike Salari a rejoint ESI en 2008, lorsque le Groupe a racheté Mindware, une société de services d'ingénierie qu'il avait fondée et dirigée à Detroit (États-Unis) et à Pune (Inde). Après avoir contribué à la réussite de son intégration au sein d'ESI Group, incluant notamment la création et à la réussite d'une unité commerciale en Inde, Mike a occupé divers postes, couvrant l'intégration de nouvelles activités, le développement commercial, la gestion et la coordination des process mondiaux. Mike Salari a commencé sa carrière dans l'ingénierie virtuelle au début des années 1990. Depuis lors, il travaille en étroite collaboration avec les équipementiers et leurs fournisseurs dans divers secteurs pour développer et mettre en œuvre des solutions innovantes basées sur la simulation afin d'améliorer la conception et le développement des produits. Il était l'un des partenaires et le vice-président des opérations de ICEM CFD Engineering, lorsque la société a été rachetée par ANSYS en 2000.

« Mike a été un pivot de la transformation d'ESI Group. Il a œuvré sans relâche pour aider les équipes à comprendre que notre différenciation réside dans des solutions orientées sur les résultats, combinant des services et des licences, et offrant une valeur critique à nos clients. Il a ainsi contribué à l’évolution de notre business model en impliquant l’ensemble des ressources du groupe à travers le monde. Son style managérial fédérateur et efficace a incité beaucoup de collaborateurs à dépasser leurs fonctions et à devenir des intrapreneurs pour ouvrir de nouveaux territoires pour ESI », déclare Cristel de Rouvray, Directrice générale d’ESI Group.

Mike Salari est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en génie mécanique de l'université de l'Oklahoma.

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2020 s’est élevé à 132,6M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

