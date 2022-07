ESI Group : présent au salon de Farnborough

ESI Group fait part de sa présence au Salon International de l'aéronautique de Farnborough, qui se tient cette semaine au Royaume Uni, où il présentera son logiciel de vibro-acoustique VA ONE d'ESI pour les aéronefs, et sa solution de simulation virtuelle IC.IDO.



'Présent dans l'industrie aéronautique depuis plusieurs décennies, ESI Group permet à ses clients de bénéficier des avantages des solutions de réalité virtuelle, pour produire de manière propre, sûre et efficace', souligne l'éditeur de logiciels.



Parmi ses partenaires dans le secteur, ESI cite Rolls-Royce pour son logiciel de simulation numérique ProCAST, Saab Aerospace Systems pour son logiciel de simulation de fabrication de composites PAM-COMPOSITES et Latécoère pour IC.IDO.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.