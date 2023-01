ESI : Informations privilégiées / Autres communiqués

renforçant encore sa volonté de prévenir les harcèlements et à fournir une formation sur ce sujet à l'ensemble du personnel. Enfin, le Groupe souhaite mettre en place d'ici 2028 une politique globale de congé parental pour les femmes et les hommes.

Les Women's Empowerment Principles, établis en 2010 par le Pacte mondial des Nations Unies et ONU Femmes, sont basés sur les normes internationales du travail et des droits humains. Ils s'appuient sur le fait que les entreprises ont un intérêt et une responsabilité́ dans l'égalité femmes-hommes et se matérialisent par sept principes :

1 : Établir un leadership d'entreprise de haut niveau pour l'égalité des sexes ;

2 : Traiter équitablement toutes les femmes et tous les hommes au travail - respecter et soutenir les droits humains et la non-discrimination ;

non-discrimination ; 3 : Assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs et travailleuses

bien-être de tous les travailleurs et travailleuses 4 : Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes

5 : Mettre en œuvre des pratiques de développement d'entreprise, de chaîne d'approvisionnement et de marketing qui autonomisent les femmes ;

6 : Promouvoir l'égalité par le biais d'initiatives communautaires et de plaidoyer ;

7 : Mesurer et rendre compte publiquement des progrès accomplis pour parvenir à l'égalité des sexes.

Contacts presse

ESI Group Florence Barré Aline Besselièvre press@esi-group.com aline.besselievre@gmail.com +33 1 49 78 28 28 +33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1100 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros en 2021. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

Suivez ESI