ESI : Informations privilégiées / Déclarations d'intention en cas de rumeurs

Rungis, France, 18 mai 2023

Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, ESI Group indique être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société.

L'entreprise demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan "OneESI 2024 - Focus to Grow", et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération.

ESI Group communiquera sur tout développement significatif éventuel en temps utile et conformément aux exigences réglementaires.

Contacts ESI Group

