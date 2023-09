Press Release

Rungis, France, 22 septembre, 2023

ESI Group et Keysight Technologies franchissent une nouvelle étape dans le processus d'acquisition

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) et Keysight Technologies Inc. (NYSE : KEYS) annoncent la signature du contrat de cession d'actions portant sur l'acquisition par Keysight Technologies, Inc. d'une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group SA au prix de 155 EUR par action. Cette avancée est rendue possible par la finalisation de la consultation, le 19 septembre 2023, du comité social et économique (CSE) d'ESI Group.

Par un communiqué en date du 29 juin 2023, ESI Group et Keysight Technologies, Inc. avaient annoncé la remise par Keysight d'une offre ferme portant sur l'acquisition auprès des actionnaires principaux d'ESI Group (les « Cédants1 ») d'un bloc de contrôle représentant au total 50.6% du capital social et 55.8% des droits de vote théoriques2 d'ESI Group, en contrepartie d'une période d'exclusivité. Dans le cadre de l'offre ferme de Keysight, l'acquisition du bloc de contrôle serait suivie du dépôt par Keysight

titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des actions émises par ESI Group, au prix de 155 euros par action payé en espèces et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation d'ESI Group d'Euronext Paris.

L'obtention de l'avis du comité social et économique d'ESI Group marque une nouvelle étape permettant la signature, en date du 22 septembre 2023, d'un contrat de cession d'actions entre Keysight et les Cédants portant sur ce bloc de contrôle.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. Cette étape serait suivie par le dépôt de l'offre publique d'achat. Le marché sera tenu informé de l'évolution de cette transaction et une annonce détaillée sera faite en temps voulu, le cas échéant.

ESI Group exprime sa reconnaissance envers ses partenaires, actionnaires, et toutes les parties prenantes qui soutiennent ce projet stratégique.

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables.