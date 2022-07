ESI : L'avenir de l'industrie aéronautique européenne prend son envol !

Les partenaires de CAELESTIS visitant AIMEN lors de la réunion de lancement le 9 mai 2022 © RTDS

CAELESTIS est un nouveau projet financé par le programme Horizon Europe de l'UE. Ce projet vise à conduire des recherches novatrices sur les jumeaux numériques (Digital Twin). Ces recherches annoncent un impact potentiel sans précèdent sur l'industrie aéronautique. Les résultats du projet pourraient participer à la diminution des émissions de CO2 provenant de l'industrie aéronautique, la réduction des coûts et des risques liés à la conception de nouveaux avions, et à raccourcir les délais d'innovation des avions de demain, qui seront de plus en plus performants.

La réunion de lancement du projet CAELESTIS s'est tenue les 9 et 10 mai 2022 à O Porriño, en Espagne, au siège du coordinateur du projet AIMEN. Avec la participation des représentants de 11 partenaires de 7 États membres de l'UE. A travers leur participation, ils ont présenté les lots des travaux qui constituent la pierre angulaire de ce projet de recherche novateur qui a pour objectif d'explorer le potentiel des jumeaux numériques, afin d'accélérer l'innovation dans le domaine de l'aéronautique, contribuant ainsi à atteindre les objectifs climatiques de l'Europe en 2050.

Au cours de cette réunion de lancement de deux jours, les partenaires du consortium CAELESTIS se sont penchés sur le développement et l'exploitation de l'écosystème de simulation interopérable du projet. Ce système permettra effectivement le flux de données dans toute la chaîne de valeur d'aéronefs, reliant davantage l'ingénierie, la conception et la fabrication.

CAELESTIS est un projet de R&D d'une durée de 42 mois, avec un financement de près de 6 millions d'euros qui englobe plusieurs objectifs audacieux :

Développer un fil numérique à travers la chaîne de valeur : relier la conception, la simulation, l'ingénierie de la production et la fabrication des structures nouvelle génération de cellules et de moteurs ;

Développer des jumeaux numériques de produits et de fabrication basés sur des modèles, permettant le prototypage virtuel des aérostructures de nouvelle génération en reliant et en gérant les incertitudes de conception et de fabrication ;

Développer une analyse avancée des données HPC pour soutenir la conception et l'ingénierie de fabrication ;

Développer des stratégies de fabrication intelligente pour identifier et réduire l'impact des défauts tout au long de la chaîne de fabrication en temps réel.

Favoriser l'adoption de l'écosystème de prototypage virtuel CAELESTIS dans l'industrie aéronautique de l'UE afin de stimuler l'innovation pour l'avion du futur, suivant une approche multi-acteurs.

M. Francisco Ansedes Busto, coordinateur du projet et ingénieur R&D au centre technologique de AIMEN, a dirigé la réunion, et une visite des installations technologiques innovantes d'AIMEN. Le responsable du projet, M. Miguel Martí Vidal, de la Commission européenne, était également présent, apportant son soutien et ses félicitations pour le lancement du projet. Il a également dressé un aperçu du contexte politique et des objectifs climatiques du secteur de l'aviation en Europe.

Le projet CAELESTIS est un projet de recherche financé dans le cadre du programme Horizon Europe. Ce programme est axé sur l'industrie aérospatiale et vise à numériser l'ensemble du processus de conception et de fabrication des pièces aérospatiales. Ce projet pourrait avoir un impact sur l'industrie aérospatiale, car il introduirait un cadre numérisé qui reliera la conception à la fabrication et d'intégrer des algorithmes de simulation et d'apprentissage automatique dans un cadre de calculs à haute performance, afin d'optimiser les solutions et les exigences des pièces aérospatiales. Le projet CAELESTIS vise à réduire le poids des pièces aérospatiales en mettant en œuvre ce cadre numérique, et ainsi réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz dans l'industrie aérospatiale.

Dans les prochains mois, CAELESTIS lancera son site web et le réseau CAELESTIS, ouvert et accessible aux partenaires de l'industrie et aux chercheurs des domaines pertinents.

