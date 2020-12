ESI : L'engagement responsable d'ESI de nouveau récompensé 1er dans sa catégorie au Gaïa Index 2020

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), acteur mondial du prototypage virtuel pour les industries, se classe à la 1ère place dans l’indice de référence Gaïa 2020 dans la catégorie Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de moins de 150M€. Cette distinction salue, de nouveau, son engagement en faveur de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Récompensant la démarche d’amélioration continue du groupe de ses pratiques sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance, ESI Group retrouve cette année la tête du classement de sa catégorie – atteinte également entre 2016 et 2018.

2020 a bouleversé les agendas, les attentes et les pratiques aussi bien des consommateurs que des acteurs industriels. L’importance de l’engagement des entreprises dans une démarche responsable aussi bien auprès de leurs collaborateurs que de l’environnement et de toutes les parties prenantes s’est accéléré. Engagée depuis sa création à soutenir des enjeux sociaux et environnementaux forts comme la sécurité ou la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie, ESI a renforcé en cette année particulière ses différents engagements.

Avec cette excellente performance, ESI se retrouve à nouveau sur le podium de l'Indice Gaïa 2020 qui distingue les 70 meilleures valeurs sur un panel de 230.

« Cette première place est une récompense pour toutes nos équipes. C’est le fruit d’un travail que nous réalisons depuis de nombreuses années avec et pour l’ensemble de nos parties prenantes. En mettant la technologie au service d’une performance durable, nous proposons des solutions orientées « résultats », avec une approche centrée sur l'Homme, tout en créant de la valeur pour la société civile, la planète et les industries en général. Ce classement est une reconnaissance objective de la qualité et des valeurs d’ESI. 2020 a été marquée par la création de notre « Steering Committee CSR ». Composée de profils variés, cette structure assure l’alignement de nos engagements avec notre stratégie et notre offre, à travers la mise en place et le suivi des initiatives sociales, sociétales et environnementales, avec et pour nos parties prenantes. », déclare Corinne Romefort-Régnier, Directrice de la gouvernance du groupe.

Créé en 2009, Gaïa-Index est l’Indice Développement Durable de référence pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) cotées françaises. Développé par EthiFinance, Gaïa-Index sélectionne des petites et moyennes entreprises sur leurs performances extra-financières. L’Indice Gaïa surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small. La méthodologie repose sur le référentiel d’analyse extra-financière Gaïa-Index permettant d’évaluer le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE. Le référentiel 2020 compte plus de 150 critères d’évaluation, répartis sur les thèmes Gouvernance, Social, Environnement et Parties Prenantes Externes.

La cérémonie d’annonce des résultats s’est tenue le 18 décembre 2020 dans un format 100% digital en raison de la situation sanitaire.

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

