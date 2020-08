ESI : Le groupe KION s'appuie sur la solution de réalité virtuelle d'ESI Group pour accélérer le développement de ses produits

ESI Group, acteur de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, accompagne le groupe KION, leader mondial des camions industriels, des services associés et des solutions de chaînes d’approvisionnement, dans la conception de leurs produits industriels. Le logiciel de réalité virtuelle d’ESI baptisée IC.IDO, leur permet d’accélérer leur transformation digitale et de gagner en productivité en réduisant voire éliminant des procédés de production, le besoin de recourir aux prototypes physiques.

ESI accompagne le groupe KION depuis 2018 dans l’évolution de ses méthodologies de conception de produits industriels. La collaboration a démarré sur le site de production de KION à Châtellerault pour la marque de chariots élévateurs Fenwick, puis s’est renforcée en 2019 en Allemagne avec les marques STILL et Linde Material Handling. ESI intervient actuellement sur 4 sites de production du groupe répartis entre la France, l’Allemagne et la Chine.

Positionné comme agent du changement auprès des experts du groupe KION, ESI fait partie des entreprises impliquées dans le projet de transformation digitale de l’outil de conception industriel du géant de la manutention. Le logiciel de réalité virtuelle IC.IDO d’ESI permet en effet de planifier les lignes de production et l’assemblage d’un produit à un stade précoce grâce à une visualisation haut de gamme. La simulation physique en temps réel assure un comportement réaliste des objets virtuels, testés et approuvés. Ce service s’étend à la maintenance des composants des produits qui peuvent être évalués avant même la création physique d’un produit ou prototype. Ainsi la robustesse de la solution permettant de visualiser une quantité importante de données, ouvre la possibilité aux tests de multiples scénarios de conception ou de « personnalisation » des produits.

ESI répond à un besoin initial de KION, celui d’augmenter la productivité en réduisant les délais de commercialisation des produits ainsi que leurs coûts associés. Pour atteindre cet objectif, les équipes ont dû reconsidérer la méthodologie du « Test and Learn » qui consiste à simuler un produit puis créer un prototype réel et ainsi de suite jusqu’à ce que modèle simulé et réel correspondent. Autre bénéfice, la solution s’adapte à tous les profils au sein de l’entreprise non seulement aux experts en génie industriel mais également aux équipes marketing et commerciales. L’interface utilisateur permet à plusieurs sites et services de manipuler le prototype de manière fluide et intuitive.

« Chez KION, la solution de réalité virtuelle d’ESI vise à apporter une collaboration encore meilleure entre la R&D, la qualité, l'ingénierie industrielle et le service. Ses bénéfices sont perceptibles par tous les utilisateurs, et c’est pour son aspect pluridisciplinaire qu’elle remporte l’adhésion du plus grand nombre », déclare Jean-Pierre Alègre, responsable de la recherche produit chez Fenwick-Linde HM.

« Nous sommes fiers d’accompagner le groupe KION dans le déploiement de cette solution pour plusieurs de ses marques. La digitalisation des outils de production est un chemin qui est souvent complexe. Il ne s’agit pas de rajouter une méthodologie ou une étape mais bien de l’adapter et la revoir intégralement. Avec notre solution de réalité virtuelle, nous cherchons à apporter une solution globale, inclusive, fiable et centrée sur l’humain pour anticiper les problèmes d’ergonomie et les erreurs de conception bien avant le début de la production », conclut Bernhard Grossman, Account Manager pour ESI Group en Allemagne.

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Suivez ESI

LinkedIn / Facebook / Twitter / Youtube

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200825005542/fr/