ESI : S1-2021 - Rapport financier

1. RAPPORT D'ACTIVITÉ

Préambule

L'information financière ci-après présente l'activité et les comptes de la société ESI Group SA, société anonyme de droit français, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 381 080 225, dont le siège social est situé 3 bis rue Saarinen, Immeuble Le Séville, 94528 Rungis Cedex, France, et cotée sur le marché Euronext de Paris compartiment B sous le code ISIN FR 0004110310.

Dans le présent rapport, la société ESI Group est désignée ci-après « ESI Group » ou la « Société ». La Société ainsi que l'ensemble de ses sociétés affiliées sont désignées ci-après le « Groupe », le « Groupe ESI » ou « ESI ».

1.1. Présentation générale

ESI est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l'accompagnement de la transformation des industries. Grâce à un savoir-faire unique en physique des matériaux le Groupe a développé et perfectionné, au cours des 48 dernières années, une maîtrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle) : de la conception, à la fabrication jusqu'à l'utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI emploie plus de 1 200 spécialistes de haut niveau à travers le monde.

1.2. Chiffre d'affaires et compte de résultat

Croissance du chiffre d'affaires et dynamique positive des indicateurs de rentabilité

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 81,8 millions d'euros illustrant la stabilité des activités récurrentes du groupe et le rebond de l'activité New Business avec une croissance de 18,4% et 21,8% tcc (de 5,0 millions d'euros au S1- FY20 à 5,9 millions d'euros en 2021). Au deuxième trimestre 2021, le New Business a augmenté de 67,8% pour atteindre 2,9 millions contre 1,8 million d'euros au deuxième trimestre 2020.

Dans le cadre de son initiative d'optimisation structurelle, ESI Group poursuit sa gestion des coûts entamée en 2020 et affiche des taux de marge brute améliorés de 77,3% au premier semestre 2020 à 78,2% en 2021 et un résultat opérationnel ajusté en hausse de +43,9%. Le résultat net affiche une progression de 25,1% à 11,1 millions d'euros.

